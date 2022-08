« Miracle incroyable » : le roi Jong Un déclare la Corée du Nord sans COVID – mais des informations révèlent qu’il a eu « de la fièvre » | Nouvelles du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré la victoire sur COVID-19, tandis que sa sœur a admis avoir souffert de “fièvre” pendant l’épidémie.

Depuis Corée du Nord a reconnu qu’une épidémie de virus Omicron s’était produite en mai, il a signalé environ 4,8 millions de “cas de fièvre” dans sa population de 26 millions – mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19[feminine].

Il a affirmé que l’épidémie ralentissait depuis des semaines et que 74 personnes seulement étaient décédées.

Il est rapporté que Kim a maintenant ordonné l’assouplissement des mesures préventives – trois mois seulement après avoir reconnu qu’il y avait eu des cas.

L’agence officielle nord-coréenne de presse centrale coréenne (KCNA) a rapporté jeudi que la sœur de Kim, Kim Yo Jong, a déclaré que son frère avait souffert de “fièvre” et a imputé l’épidémie nord-coréenne à des tracts transportés par avion à travers la frontière depuis Corée du Sud.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a publié une déclaration exprimant de vifs regrets pour les “commentaires extrêmement irrespectueux et menaçants” du Nord qui étaient basés sur des “allégations ridicules” sur la source de ses infections.

Image:

Le chef fume lors d’une réunion pour discuter de COVID



Selon KCNA, dans un discours à la nation, Kim a déclaré: “Depuis que nous avons commencé à mener la campagne anti-épidémique d’urgence maximale (en mai), les cas de fièvre quotidiens qui ont atteint des centaines de milliers au cours des premiers jours de l’épidémie ont été réduits à moins 90 000 un mois plus tard et en baisse continue, et pas un seul cas de fièvre suspecté d’être lié au virus maléfique n’a été signalé depuis le 29 juillet. »

‘Zone sans virus’

“Pour un pays qui n’a pas encore administré une seule injection de vaccin, notre succès à surmonter la propagation de la maladie en si peu de temps et à rétablir la sécurité en matière de santé publique et à faire à nouveau de notre pays une zone propre et exempte de virus est un incroyable miracle qui serait inscrit dans l’histoire mondiale de la santé publique », a-t-il ajouté.

“Une farce”

Lors de la réunion de mercredi, Kim Yo Jong a qualifié la crise virale du pays de “farce hystérique” lancée par la Corée du Sud pour aggraver la confrontation.

Elle a affirmé que son frère avait souffert de symptômes de fièvre et a loué ses “conseils énergiques et méticuleux” pour avoir apporté un “miracle historique” dans la lutte contre le COVID-19.

“Les marionnettes (sud-coréennes) poussent toujours des tracts et des objets sales sur notre territoire. Nous devons les contrer avec fermeté”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons déjà envisagé divers plans de contre-action, mais notre contre-mesure doit être une représaille mortelle.”