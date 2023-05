«Miracle du Mississippi»: les scores de lecture des enfants ont grimpé en flèche dans les États du Sud profond

NEW ORLEANS (AP) – C’est un cliché que Kymyona Burk a entendu un peu trop souvent : « Dieu merci pour le Mississippi ».

En tant que directrice de l’alphabétisation de l’État, elle savait que les politiciens d’autres États le diraient lorsque leurs résultats aux tests de lecture étaient en baisse – parce qu’au moins ils n’étaient pas classés aussi bas que le Mississippi. Ou la Louisiane. Ou l’Alabama.

Dernièrement, la façon dont les gens parlent de ces États a commencé à changer. Au lieu de mépriser le sud du Golfe, ils le voient comme un modèle.

Le Mississippi est passé du deuxième pire État en 2013 pour la lecture en quatrième année au 21e en 2022. La Louisiane et l’Alabama, quant à eux, étaient parmi les trois seuls États à avoir enregistré des gains modestes en lecture en quatrième année pendant la pandémie, qui a vu un apprentissage massif revers dans la plupart des autres États.

Le revirement dans ces trois États a attiré l’attention des éducateurs à l’échelle nationale, montrant que des progrès rapides sont possibles partout, même dans les régions qui ont lutté pendant des décennies avec la pauvreté et des taux d’alphabétisation lamentables. Les États ont adopté des lois adoptant des réformes similaires qui mettent l’accent sur la phonétique et le dépistage précoce des enfants en difficulté.

« Dans cette région, nous avons décidé d’aller grand », a déclaré Burk, maintenant chercheur principal en politique chez ExcelinEd, un groupe de défense national.

Ces États du Grand Sud n’ont pas été les premiers à adopter des lois majeures sur l’alphabétisation ; en fait, une grande partie de la législation du Mississippi était basée sur une loi de 2002 en Floride qui a vu le Sunshine State atteindre certains des scores de lecture les plus élevés du pays. Les États ont également encore beaucoup à faire pour s’assurer que chaque enfant puisse lire.

Mais le pays a remarqué ce que certains ont appelé le miracle du Mississippi. Le Tennessee, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Kentucky et la Virginie font partie des États qui ont récemment adopté certaines des mêmes politiques. Alors que le Mississippi grimpait dans le classement, le Barksdale Institute, une organisation influente en matière de politique d’alphabétisation dans l’État, a reçu des appels téléphoniques d’environ deux douzaines d’États.

La PDG de l’institut, Kelly Butler, a déclaré qu’elle leur avait dit qu’il n’y avait aucun secret dans cette stratégie.

« Nous savons comment enseigner la lecture », a-t-elle déclaré. « Nous devons juste le faire partout. »

Les trois États ont formé des milliers d’enseignants à la soi-disant science de la lecture, qui fait référence aux méthodes d’enseignement de la lecture les plus éprouvées et fondées sur la recherche. Ils ont envoyé des coachs en littératie pour aider les enseignants à mettre en œuvre cette formation, en particulier dans les écoles peu performantes.

Ils visent également à détecter les problèmes tôt. Cela signifie dépister les signes de déficience en lecture ou de dyslexie dès la maternelle, informer les parents en cas de problème et apporter un soutien supplémentaire à ces enfants.

Les États ont des conséquences en place si les écoles n’enseignent pas aux enfants à lire, mais offrent également une aide pour garder les enfants sur la bonne voie.

Le Mississippi, pour sa part, retient les élèves en troisième année s’ils ne peuvent pas réussir un test de lecture, mais leur donne également de multiples chances de réussir après des cours particuliers intensifs et des camps d’alphabétisation d’été. L’Alabama adoptera une politique de rétention similaire l’année prochaine. Il a également envoyé plus de 30 000 lecteurs en difficulté dans des camps d’alphabétisation d’été l’année dernière. La moitié de ces élèves ont été testés au niveau scolaire à la fin de l’été.

Dans des écoles comme Schaumburg Elementary, qui fait partie du réseau de chartes ReNEW à la Nouvelle-Orléans, la nouvelle formation a aidé les enseignants à se concentrer sur ce dont les élèves ont besoin pour mieux lire. La part des élèves de maternelle qui lisent au niveau scolaire dans le réseau à charte est passée de 38 % en décembre 2021 à 55 % ce printemps ; les élèves de première année sont passés de 19 % à 43 %.

L’État exige que chaque enseignant de la maternelle à la 3e année, directeur de l’élémentaire et directeur adjoint suive un cours de formation de 55 heures en science de la lecture. Cela en vaut la peine, selon la directrice adjointe Erika Brown, qui a déclaré qu’à l’université, elle n’avait rien appris sur l’enseignement de la lecture aux enfants.

«Je m’en sortais», a-t-elle déclaré à propos de ses premières années dans l’enseignement.

Lors d’une récente session avec quatre filles de deuxième année, Brown a demandé aux filles d’épeler « berceau », en demandant « Quels sont les sons que vous entendez? »

Comme un chœur, ils ont répété quatre sons individuels, en les comptant avec leurs doigts : « c-rrr-i-buh ». C’était l’une des techniques que Brown avait apprises lors de la formation; compter quatre sons, ou phonèmes, a donné aux élèves un indice que le mot avait quatre lettres. Un dépistage accru a également aidé l’école à identifier ces filles comme ayant besoin d’une aide supplémentaire.

« Êtes-vous tous prêts pour un mot de défi ? » Brown a demandé, et les filles ont crié: « Ouais! » Leurs visages sont tombés lorsque Brown a révélé le mot : punaise de lit. Ils n’avaient même aucune idée de ce que le mot signifiait. Mais avec les conseils avisés de Brown, les filles ont décomposé le mot en six phonèmes. Ils étaient même prêts pour un autre défi.

« Pouvons-nous épeler cafard ? » demanda une des filles.

Un élève de deuxième année de l’école, Joshua Lastie, a déclaré qu’il aimait la façon dont son professeur l’aidait s’il trébuchait sur un mot dur, comme « s’est passé » ou « soudainement ».

« L’école essaie de rendre les mots plus faciles pour les enfants », a déclaré Joshua, 7 ans.

Un défi qui vient avec l’accent mis sur l’intervention en petits groupes est la pression sur les horaires et le personnel. Des coachs en littératie de l’État aident le réseau de chartes à élaborer une stratégie pour atteindre tous les élèves. Une ressource que l’État ne peut pas fournir, dit Lisa Giarratano, doyenne de l’enseignement universitaire à ReNEW, c’est le temps.

Dans un climat national où les débats sur l’éducation se polarisent souvent, les trois États du Golfe ont adopté leurs vastes réformes de l’éducation avec un soutien bipartisan, à commencer par celle du Mississippi en 2013. Le représentant de l’État de Louisiane, Richard Nelson, un républicain qui a défendu la réforme de l’alphabétisation, a déclaré en soulignant les lois adoptées dans d’autres États du Grand Sud, il lui a été plus facile d’introduire une législation et de «vendre à travers les lignes de parti».

« Chaque fois que je présente un projet de loi, je dis: » Écoutez, le Mississippi a des défis très similaires à ceux que nous avons en Louisiane, et ils ont réussi à faire en sorte que cela fonctionne « », a déclaré Nelson.

Il reste encore beaucoup à faire pour les enfants du sud du Golfe, surtout compte tenu des perturbations de la scolarité dues à la pandémie et à plusieurs ouragans et tornades majeurs. Le Mississippi, après des gains stellaires dans l’évaluation nationale des progrès de l’éducation de 2019, a vu ses scores en lecture chuter en 2022, bien qu’ils soient toujours à la moyenne nationale. Environ deux élèves de troisième année de Louisiane sur cinq, un groupe d’âge particulièrement touché, ne savaient pas lire au niveau scolaire à la fin de l’année dernière. Il en va de même pour plus d’un cinquième des élèves de troisième année en Alabama.

Pourtant, les preuves suggèrent que ces États ont réalisé des gains prometteurs pour les enfants à faible revenu en particulier. En 2019, l’Alabama s’est classé 49e dans les scores de lecture NAEP pour les élèves de quatrième année à faible revenu; en 2022, il s’est classé 27e. Au milieu de la pandémie qui a vu la plupart des États perdre du terrain, la Louisiane est passée du 42e au 11e. Le Mississippi se classe au deuxième rang du pays, après la Floride.

Le surintendant de l’éducation de l’État de l’Alabama, Eric Mackey, dit qu’il a confiance dans les réformes, en partie parce qu’elles ont déjà fonctionné. L’Alabama a beaucoup investi dans la formation à la science de la lecture, alors connue sous le nom de phonics, au début des années 2000, et les scores ont augmenté. Puis la Grande Récession a frappé, les enseignants et les formateurs en alphabétisation ont été licenciés et l’État a perdu ses gains.

L’Alabama a appris sa leçon, a déclaré Mackey.

« Nous devons briser ce cycle de pauvreté générationnelle. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de créer plusieurs générations de lecteurs », a déclaré Mackey. « C’est quelque chose dans lequel nous devons être à long terme. »

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Sharon Lurye, Associated Press