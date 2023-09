« Miracle dévastateur » : un garçon de 11 ans survit aux inondations en Libye après la mort de toute sa famille | Nouvelles du monde

L’histoire de Yousif, 11 ans, ne peut être décrite que comme un miracle dévastateur.

Tandis que le les eaux de crue ici à Derna a emporté toute sa famille vers la mer, les vagues l’ont ramené le long du rivage.

Ses jambes sont couvertes d’égratignures et un bandage est enroulé autour de son pied droit.

« L’eau nous a soulevés et nous a écrasés au sol », dit-il.

« Je me suis réveillé par terre, puis je me suis levé et j’ai marché. Plus tard, une voiture de police nous a emmenés dans une école. »

Je lui demande quels sentiments il a.

« Rien », répond-il sèchement.

Son oncle, Mustafa Farash, est désormais son tuteur et se dit en état de choc. Il me dit qu’ils ont perdu 11 membres de leur famille et n’ont trouvé que cinq corps à enterrer.

En tant qu’ingénieur civil né à Derna, il est furieux de cette tragédie évitable. Le deuxième barrage a été construit en 1973 et, selon lui, aucun entretien notable n’a été effectué au cours des 50 années qui ont suivi.

« Ces barrages auraient dû être entretenus chaque année et même avoir un poste de surveillance », estime-t-il.

« Tout le monde ici – hommes, femmes et enfants – sait que cela est dû à la négligence et à la corruption. »

Image:

Yousif, 11 ans, dit que l’eau l’a soulevé et l’a écrasé au sol





La zone sinistrée de Derna regorge désormais de troupes commandant les efforts de recherche et de récupération, dirigeant les creuseurs et les volontaires.

Parfois, ils travaillent efficacement ; à d’autres moments, de manière contre-intuitive.

Cette présence militaire massive n’était pas le cas le premier jour.

Lorsque l’aube s’est levée et que des milliers de corps se sont échoués sur les rives de la ville, c’est un comité de préparation aux inondations qui s’est lancé dans l’action.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:24

Que s’est-il passé au « barrage de la mort » de Derna ?



Une entreprise commune réunissant le Croissant-Rouge libyen, la police, le 166e bataillon de l’armée, des médecins et des éclaireurs de Derna, soutenus par une masse de volontaires civils.

Ils avaient vu la tempête Daniel traverser l’Europe et étaient en état d’alerte lorsqu’elle traverserait la mer Méditerranée.

Le chef de l’équipe d’urgence des Scouts de Derna, Zuhair Azouz, a déclaré que le comité s’était préparé à une inondation venant de la mer, mais qu’au lieu de cela, il a fini par s’effondrer du barrage situé derrière.

« Environ 1 500 corps ont été rejetés sur le rivage dès le premier matin », dit-il. « Nous nous sommes tous précipités vers la plage, c’était presque flou. »

Nous nous trouvons sur le balcon du quartier général des Scouts de Derna, face à la plage. L’eau le long du rivage est encore d’un brun boueux à cause de tout le limon provenant des hautes terres. Ce jour-là, l’eau était beaucoup plus sombre, raconte Zuhair.

Image:

Derna a été dévastée





Cette ville a vu beaucoup de choses, mais rien de tel.

À l’époque où les extrémistes de l’Etat islamique ont envahi Derna et procédé à des exécutions dans les cours des mosquées, les éclaireurs étaient en première ligne.

Une plaque est toujours accrochée à la réception du bâtiment, en leur hommage pour leur contribution à la libération de la ville.

Alors que Zuhair est assis dans sa salle de réunion, des éclaireurs en chef viennent le voir. Certains d’entre eux sont en pilote automatique et d’autres dans un état très émotionnel.

L’éclaireuse en chef Eman court pour le serrer dans ses bras. On lui avait dit qu’il faisait partie des milliers de personnes emportées par la mer.

Son soulagement se transforme en agonie alors qu’elle commence à gémir puis commence à énumérer toutes les personnes qu’elle connaît qui ont été tuées.

« C’est une catastrophe massive », déclare Zuhair. « J’ai 54 chefs scouts qui ont perdu leurs amis, leurs familles et leurs proches, ils sont donc désemparés. »

Il ajoute que 90 scouts et éclaireuses sont morts.

En savoir plus:

Les dégâts causés par les inondations en Libye révélés

Un énorme programme d’aide arrive en Libye

Je demande à Zuhair quels sont leurs besoins immédiats. Le bâtiment dispose d’un service chirurgical de fortune avec un drap blanc délimitant une petite zone de stockage. Il y a des cartons contenant de l’aide et des fournitures, certains portant des étiquettes de Palestine et de Turquie. La pièce fait à peine 20 mètres carrés.

Avant de dresser une liste de fournitures médicales, Zuhair affirme qu’ils ont un besoin urgent de jouets pour enfants et d’un terrain de jeu pour un soutien psychosocial.

De l’autre côté de la rue, dans une cour délabrée à l’ombre des montagnes de Derna, les scouts ont organisé une récréation pour les enfants qui ont perdu leur famille. En l’absence de jouets, ils utilisent des ballons, applaudissent et applaudissent pour les exciter.

Au bord de la nouvelle aire de jeux, un petit enfant est assis, la tête dans les mains. Un bénévole est penché et lui parle doucement. De temps en temps, le garçon secoue la tête. Malgré les cris de joie tout autour de lui, il ne lève jamais les yeux.

Ici, d’innombrables enfants sont désormais orphelins.