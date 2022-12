Miracle de Noël : une maman qui croyait son fils mort le retrouve 12 ans plus tard en France

Une Écossaise célèbre un miracle de Noël après avoir appris que son fils, qu’elle croyait mort depuis plus d’une décennie, est toujours en vie et pourrait bientôt rentrer chez lui.

“Je n’arrive pas à y croire”, a déclaré Joyce Curtis, qui vit à Glasgow, au journal The Herald. “Je pensais qu’avec COVID et tout ce qui s’est passé, je pensais qu’il était mort. J’ai pleuré pour lui.”

“Quand j’ai reçu l’appel pour dire qu’il était vivant, j’ai été en état de choc”, a-t-elle poursuivi, affirmant qu’elle avait pleuré toute la journée après avoir appris la nouvelle. “Ensuite, bien sûr, j’ai téléphoné à ma mère et j’ai téléphoné à mon frère et j’ai téléphoné à ma fille pour leur dire.”

“Tout le monde demande après lui maintenant. Nikky est un bon garçon. Le sentiment est que je n’arrive toujours pas à y croire.”

Curtis a déposé un rapport de personne disparue en 2009 après n’avoir pas eu de nouvelles de son fils, Nicholas, pendant un certain temps : il avait voyagé en Europe pour trouver du travail, et elle avait entendu pour la dernière fois qu’il faisait de l’auto-stop à travers l’Espagne et la France.

Le consulat britannique à Paris a contacté la famille Curtis en 2010 pour les informer que leur fils était hospitalisé. Le couple s’est envolé pour la France pour lui rendre visite – la dernière fois qu’ils le verraient jusqu’en 2022.

Curtis pensait qu’il était clair que son fils avait passé du temps à “vivre à la dure” dans les rues de Paris.

Après cela, Nicholas a “disparu à nouveau”, même si le consulat a déclaré qu’il le mettrait sur un vol de retour au Royaume-Uni.

“Je l’attendais chez lui à Glasgow à une certaine heure”, a expliqué Curtis. “Je travaillais au Southern General Hospital à l’époque. J’attendais qu’il rentre à la maison et il n’y avait aucun signe.”

Curtis a déclaré qu’elle avait appelé tous les aéroports pour voir si son fils avait pris un vol, mais n’avait reçu aucune confirmation et n’avait plus rien entendu pendant plus de 10 ans – jusqu’à la semaine de Noël 2022.

Curtis a perdu son mari en juin de cette année et s’est résignée à l’idée que son fils était également parti lorsqu’elle a reçu un appel du consulat britannique à Paris pour apprendre que son fils avait de nouveau été hospitalisé.

“C’est comme ce film ‘Miracle sur la 34e rue.’ C’est comme un miracle”, a-t-elle déclaré.

Elle a commencé à prendre des dispositions pour son retour, mais elle ne veut pas construire ses espoirs jusqu’à ce qu’il soit de retour en Ecosse. Elle espère même visiter Paris, afin de le revoir peut-être avant son retour.