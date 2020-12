La décision d’un juge reportant la première exécution fédérale d’une Américaine en près de sept décennies pourrait lui donner suffisamment de temps pour manquer de temps à la présidence de Donald Trump, permettant au président élu Joe Biden de la sortir du quartier des condamnés à mort.

L’exécution de Lisa Montgomery – qui a été reconnue coupable en 2007 d’avoir étranglé une femme enceinte à mort et d’avoir coupé le bébé de l’utérus pour le faire passer pour le sien – avait été repoussée à partir du 8 décembre après que ses avocats aient été infectés par un coronavirus. Le Bureau des prisons a repoussé l’exécution au 12 janvier, mais le juge du tribunal de district américain Randolph Moss a jugé jeudi que le report était illégal parce que son ordre de suspension était toujours en vigueur.

L’ordre interdit aux fonctionnaires fédéraux de reporter l’exécution au moins au 1er janvier, et étant donné que les directives du département américain de la Justice exigent que les détenus soient informés de la date de leur exécution au moins 20 jours à l’avance, la nouvelle date interviendrait probablement après la date prévue pour Biden. prendre ses fonctions à midi le 20 janvier. Cela signifie que Biden, qui s’est engagé à abolir la peine de mort, serait en mesure d’empêcher Montgomery d’être exécuté.

«C’est un miracle de Noël» a déclaré la journaliste Rachel Louise Snyder, qui a écrit la semaine dernière un article d’opinion du New York Times sur le cas de Montgomery. Un autre journaliste qui a écrit sur Montgomery, Melissa Jeltsen du Huffington Post, a déclaré que la décision de retard était « Joyeuses nouvelles en ce jour de Noël. »

Joyeuse nouvelle en ce jour de Noël: la date d’exécution de Lisa Montgomery a été suspendue. Lisez mon histoire sur sa vie ici: https://t.co/fw567vtdrz – Melissa Jeltsen (@quasimado) 25 décembre 2020

Snyder, Jeltsen et d’autres défenseurs de Montgomery, tels que l’American Civil Liberties Union, ont souligné sa maladie mentale et les abus sexuels et physiques qu’elle avait subis en tant qu’enfant et jeune femme comme raisons pour lesquelles la peine de mort n’aurait jamais dû être prononcée contre elle. Cas.

« Personne ne devrait être exécuté en raison de la faiblesse de ses avocats », dit l’ACLU. «Personne ne devrait être exécuté après avoir subi une vie de violence sexiste. Personne ne devrait être exécuté, point final.

Personne ne devrait être exécuté en raison de la médiocrité de son droit. Personne ne devrait être exécuté après avoir subi une vie de violence sexiste. Personne ne doit être exécuté. Période. – ACLU (@ACLU) 18 décembre 2020

Trump n’était pas d’accord. Il a repris les exécutions fédérales en juillet, la première en 17 ans, et Montgomery aurait été la première femme exécutée par le gouvernement fédéral en 67 ans. Dix exécutions ont eu lieu depuis juillet, et avant l’ordre de jeudi de Moss, trois autres devaient être effectuées avant que Biden ne prenne ses fonctions.



Désolé, mais dans ce cas, je ne suis pas d’accord. Tellement d’angoisse pour un tueur violent appelé Lisa Montgomery, mais la victime que tout le monde glisse si allègrement avec un «crime horrible» s’appelait Bobbie Jo Stinnett et avait une famille et des amis en deuil. La justice n’arrive pas assez vite. pic.twitter.com/jScGqb9T8J – MtnMod685 (@ MMod685) 12 novembre 2020

Les crimes de Montgomery semblaient avoir le genre de circonstances spéciales qui qualifient un meurtre de cas potentiel de peine de mort. Les procureurs ont allégué que Montgomery, alors âgé de 36 ans, avait utilisé un pseudonyme en contactant une femme du Missouri de 23 ans, Bobbie Jo Stinnett, et avait prévu de la rencontrer le lendemain à propos de certains chiots que Stinnett avait annoncé de vendre. Elle a voyagé du Kansas à la maison de Stinnett, et les femmes ont joué avec les chiots à l’extérieur.

Lisez ceci puis répétez-le avec un visage impassible: pic.twitter.com/MRY81IBEXk – Dr Sarcasm Esq. (@DrSarcasmEsq) 25 décembre 2020

Montgomery a ensuite attaqué Stinnett, qui était enceinte de huit mois, et l’a étranglée avec une corde jusqu’à ce qu’elle soit inconsciente. Elle a ensuite utilisé un couteau de cuisine pour ouvrir l’abdomen de Stinnett, à quel point la victime a repris connaissance. Montgomery l’a étranglée à nouveau, la tuant et a coupé le bébé de son corps. Elle a ramené le bébé au Kansas. Montgomery a convaincu son mari qu’elle avait accouché alors qu’elle faisait ses courses et qu’elle avait accouché dans une clinique, où elle lui a demandé de venir la chercher avec le bébé.

Moins d’un jour après le meurtre, la police est arrivée au domicile de Montgomery. Là, ils ont trouvé Lisa avec le bébé, entourée de sa famille ravie. En quelques minutes, Lisa a été arrêtée et le bébé a été récupéré et rendu plus tard à son père. pic.twitter.com/cqhrGyRCBB – Beth 🦋 (@BethEvansdarcy) 1 avril 2019

À la lumière des faits du cas de Montgomery, certains utilisateurs des médias sociaux ont été surpris par ceux qui ont célébré le retard dans l’exécution de sa peine. «Joyeux, mon cul» un observateur tweeté. «C’est un monstre absolu.» Un autre critique a fustigé Jeltsen, en disant, «Vous savez quel est son crime, mais vous l’avez toujours écrit. Encore un autre plaisanta sarcastiquement: «Partout dans le monde, les femmes enceintes se réjouissent.»

Montgomery, qui a coupé un bébé né à terme de l’abdomen d’une femme vivante, a mérité sa condamnation à mort. Vous êtes vraiment plus que répréhensible pour avoir défendu quelqu’un qui a abdiqué son droit de vivre. Vous pouvez aller directement en enfer et emmener Montgomery avec vous. – LouisianaTeaRose (@TeaLouisiana) 25 décembre 2020

Isaac Arnsdorf, un journaliste de ProPublica qui a appelé la récente vague d’exécutions fédérales un « Frénésie meurtrière de dernière minute, » a déclaré que l’affaire Montgomery était un exemple de la « Précipitez-vous pour exécuter. » Mais les commentateurs ont fait valoir que Montgomery avait pleinement mérité sa condamnation à mort avec son crime horrible. «Vous êtes vraiment répréhensible pour avoir défendu quelqu’un qui a abdiqué son droit de vivre», a déclaré un utilisateur de Twitter. «Vous pouvez aller directement en enfer et emmener Montgomery avec vous.»



