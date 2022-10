Mirabai Chanu, Vijay Kumar, Elavenil Valarivan dans Focus vendredi

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques d’haltérophilie Mirabai Chanu sera le plus grand tirage au complexe Mahatma Mandir à Gandhinagar lorsque les 36e Jeux nationaux prendront de l’ampleur vendredi, avec des compétitions dans neuf autres sports commençant un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a déclaré les Jeux ouverts à un spectaculaire la cérémonie.

A LIRE AUSSI | J’espère que “Captain Fantastic” servira d’inspiration à la nouvelle génération de footballeurs indiens, déclare Sunil Chhetri

Le concours féminin de carabine à air comprimé à 10 m mettant en vedette la favorite locale, l’olympienne Elavenil Valarivan et Mehuli Ghosh du Bengale occidental, attirera également l’attention au centre d’entraînement militaire et de carabine d’Ahmedabad.

Le jour où trois médailles d’or en tir seront décidées, le retour du médaillé d’argent des Jeux olympiques de 2012, Vijay Kumar, sera également suivi avec beaucoup d’intérêt.

Outre l’haltérophilie, vendredi offrira aux athlètes de tir à l’arc, d’athlétisme, d’escrime, de gymnastique, de kho-kho, de sports à roulettes, d’aviron et de lutte la possibilité de montrer leurs compétences sur la plus grande scène du sport indien.

Il y aura également des matchs pour la médaille d’or en rugby à 7 à Ahmedabad et en netball à Bhavnagar.

Les épreuves de tennis de table ont eu lieu à Surat la semaine dernière pour permettre aux meilleurs du pays de concourir avant de se rendre en Chine pour les championnats du monde. La première phase de compétition à Kabaddi, Rugby 7 et Tennis à Ahmedabad ainsi que Netball à Bhavnagar a commencé il y a quelques jours. Le Lawn Bowls à Dholera et l’événement de pistolet à tir rapide de 25 m ont déjà vu de l’action.

À l’IIT Gandhinagar, les inscriptions des médaillés des Jeux du Commonwealth Sandeep Kumar et Priyanka Goswami sont respectivement les têtes d’affiche des épreuves de marche de 20 km pour les hommes et les femmes. Et à la suite du succès des triples sauteurs Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker aux Jeux du Commonwealth, une attention considérable sera également portée sur la fosse de saut.

Non loin de l’IIT, le complexe Mahatma Mandir s’animera avec des médailles en haltérophilie, en escrime et en lutte tandis que le pittoresque Sabarmati Riverfront présentera les meilleurs athlètes indiens d’aviron et de roller sports. Et dans le cadre sylvestre de l’école de Sanskardham, les compétitions de tir à l’arc et de Kho-kho débuteront.

La caravane des Jeux nationaux, qui a déjà touché les villes de Surat et Bhavnagar en plus d’Ahmedabad, se rendra à Vadodara avec la compétition de gymnastique commençant vendredi. Les médailles des équipes masculines et féminines en gymnastique artistique seront les premières à être décidées lors de la compétition de cinq jours.

Pranati Nayak (Bengale occidental) et Protistha Samanta (Tripura) ainsi que Satyajit Mondal (Bengale occidental) et Saif Tamboli (Services), qui ont participé aux récents Jeux du Commonwealth à Birmingham font partie des gymnastes qui tiendront les fans au Sama Indoor Sports Complexes sous l’emprise de leur talent qui allie puissance et grâce.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici