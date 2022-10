Mirabai Chanu surmonte une blessure pour remporter l’or en haltérophilie

La médaillée d’argent olympique Mirabai Chanu devrait remporter la médaille d’or avec une levée totale de 191 kg lors de la compétition d’haltérophilie féminine de 49 kg lors des 36e Jeux nationaux à Gandhinagar (Gujarat) vendredi.

Mirabai, qui avait remporté la médaille d’or des Jeux du Commonwealth à Birmingham en août, a remporté le titre après avoir soulevé 84 kg à l’arraché et 107 kg à l’épaulé-jeté.

Participant à ses deuxièmes Jeux nationaux, Mirabai a révélé qu’elle soignait une blessure au poignet gauche, à cause de laquelle elle n’a pas tenté sa troisième tentative dans les deux sections.

“Je me suis récemment blessé au poignet gauche lors d’un entraînement au NIS, Patiala, après quoi je me suis assuré de ne plus prendre de risque. Les championnats du monde approchent en décembre », a-t-elle déclaré.

“C’est un moment de fierté pour moi de représenter Manipur aux Jeux nationaux, et l’excitation a doublé lorsqu’on m’a demandé de diriger le contingent lors de la cérémonie d’ouverture. Il devient normalement mouvementé d’assister aux cérémonies d’ouverture car mon événement commence tôt le lendemain, mais je sentais que je devais me mettre au défi cette fois-ci », a-t-elle ajouté.

La petite Manipuri, qui vise son premier podium aux Jeux asiatiques l’année prochaine, préfère rester dans l’instant et se concentrer sur les Championnats du monde où elle devrait affronter des haltérophiles des puissances asiatiques.

“Oui, il manque une médaille des Jeux asiatiques dans le cabinet, et c’est quelque chose qui me trotte dans la tête. Ce seront mes premiers Jeux asiatiques après avoir raté l’édition 2018 en raison d’une blessure au dos. Le niveau de compétition à l’Asiad sera excellent, mais pour moi, l’objectif principal est maintenant les Mondiaux, où je pourrai affronter les mêmes haltérophiles », a déclaré le joueur de 28 ans.

Sanjita Chanu s’est contentée de la médaille d’argent avec une levée totale de 187 kg (Snatch 82 kg, C&J 105 kg), tandis que Sneha Soren d’Odisha a décroché le bronze après avoir totalisé 169 kg (Snatch 73 kg, C&J 96 kg) au Mahatma Mandir ici.

“C’est un moment spécial pour moi. Mais félicitations à Mirabai. Elle mérite tous les éloges et les distinctions pour son brillant effort », a déclaré une Sanjita visiblement émue dans un communiqué.

“C’est formidable de participer aux Jeux nationaux et de représenter mon état. La dernière fois (au Kerala en 2015), j’ai remporté l’or dans une catégorie de poids inférieure, mais après sept ans, le niveau de compétition monte définitivement.

En arraché, Mirabai a pris un avantage précoce en élevant la barre à 81 kg lors de sa toute première tentative, avant qu’un effort propre de 84 kg lors de sa deuxième levée ne lui donne un coussin de 3 kg sur sa coéquipière de Manipuri Sanjita, qui pouvait gérer 80 kg et 82 kg en elle. deux premières tentatives.

La troisième tentative de Sanjita de soulever 84 kg a été jugée comme une faute. Mirabai a préféré économiser son énergie et ne s’est pas présentée à la troisième tentative.

En épaulé-jeté, Sanjita a soulevé 95 kg lors de sa première tentative avant de relever la barre à 100 kg et 105 kg, les trois tentatives obtenant le feu vert des juges.

