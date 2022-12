Mirabai Chanu réussit à décrocher la médaille d’argent aux championnats du monde

Mirabai Chanu a décroché une médaille d’argent aux Championnats du monde d’haltérophilie 2022 avec une levée totale de 200 kg mercredi. L’haltérophile indien vedette a devancé le champion de Tokyo 2020, Hou Zhihua, de Chine, pour remporter la médaille d’argent tant convoitée.

Mirabai, qui avait remporté une médaille d’argent historique aux Jeux olympiques de Tokyo, a soulevé un poids combiné de 200 kg (87 kg en arraché et 113 kg en épaulé-jeté) par rapport au total de 198 kg de Zhihua (89 kg en arraché et 109 kg en épaulé-jeté). ). De plus, le Chinois Jiang Huihua a remporté la médaille d’or avec un poids combiné de 206 kg (93 kg plus 113 kg).

L’entraîneur de longue date de Mirabai, Vijay Sharma, qui l’avait dirigée vers la médaille d’argent olympique, a partagé un message réconfortant sur Instagram après sa médaille d’argent aux Championnats du monde.

Sharma a partagé la vidéo de Mirabai de son événement et a écrit une belle légende avec. Sharma a écrit: «J’ai obtenu la médaille d’argent aux Championnats du monde seniors d’haltérophilie à Bogota, en Colombie. Après une longue interruption de cinq ans, cette médaille est la preuve de son travail acharné et de son dévouement.

Mirabai a fait preuve d’un grand caractère aux Championnats du monde car elle avait commencé lentement avec une levée de 85 kg à l’arraché, et a même échoué lors de sa deuxième tentative à 87 kg avant de franchir sa troisième avec le même poids. Mirabai a échoué lors de sa première tentative d’épaulé-jeté, mais a persévéré pour soulever 113 kg lors de sa troisième tentative.

Il convient de mentionner que Mirabai a excellé aux Championnats du monde malgré le fait qu’elle portait une blessure au poignet. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a apprécié l’esprit et le zèle formidables de Mirabai pour gagner sur Twitter. Thakur a félicité Mirabai pour sa performance phénoménale et a tweeté : “Malgré sa blessure au poignet, elle a tout de même remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde avec une levée totale de 200 kg. Félicitations @mirabai_chanu pour avoir remporté l’argent chez les femmes de 49 kg au WWC. Elle bat la championne olympique Hou Zhihua 198kg de Chine. Fier de toi.”

Les Championnats du monde 2022 sont la première épreuve qualificative pour les JO de Paris 2024. La quête de Mirabai pour une médaille d’or olympique a commencé sur une note brillante. Sa médaille d’argent aux Championnats du monde de 2022 se classe juste derrière sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2020 et la médaille d’or aux Championnats du monde de 2017.

