Mirabai Chanu retrouve sa famille, les Indiens recherchent son pays d’origine sur Google

En remportant une médaille d’argent, l’haltérophile Mirabai Chanu a donné à l’Inde sa première médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mirabai est devenue virale car pour de nombreuses raisons, l’un des cas était son amour pour la pizza. Dans une interview avec NDTV, elle a partagé son amour pour la pizza. Suite à son commentaire, Domino’s India s’est engagé à lui offrir des pizzas gratuites – à vie. Et puis ils ont livré. Mardi, Chanu a partagé des photos d’elle et de sa famille en train de savourer la pizza à la maison.

Dans son dernier message sur Twitter, elle a exprimé ce qu’elle ressentait après avoir rencontré sa famille après deux ans. Son message dit « Ce sentiment de rencontrer ma famille après une longue période de 2 ans est au-delà des mots. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu. Merci Ema et baba pour tous les sacrifices que vous avez faits pour que j’atteigne ce niveau », a écrit Mirabai.

Elle a tweeté deux images d’elle avec des membres de sa famille. Cependant, les internautes ont commencé à rechercher sur Google l’État auquel elle appartient. Cela a classé les deuxièmes requêtes les plus recherchées sur les tendances de Google jusqu’à présent. Le détenteur du record de 26 ans de l’épaulé-jeté est originaire de Nongpok Kakching, au Manipur, au pied du district d’Imphal East.

Depuis que la photo a été partagée sur Twitter, elle a recueilli 80 000 likes, 5,2 000 retweets et des tonnes de commentaires.

Il y a cinq ans, Mirabai a constaté à quel point la pression des Jeux olympiques peut ralentir, peu importe à quel point vous vous y préparez. Aux Jeux de Rio, on s’attendait non seulement à ce qu’elle fasse un spectacle crédible, mais aussi à apporter domicile une médaille.

Chanu, alors âgée de 21 ans, n’a pu soulever qu’une seule fois sur ses six tentatives dans la catégorie des 48 kg et est devenue l’une des deux haltérophiles dans un peloton de 12 à ne pas avoir terminé son épreuve.

Avance rapide jusqu’en 2021 et Chanu a commencé comme l’une des prétendantes aux médailles dans son épreuve et a commencé fort, fixant le rythme avec des levées de 84 et 87. En épaulé-jeté, elle a dépassé les 110 et 115 avec facilité. Et avec un poids total de 202 kg, elle a gravé son nom dans l’histoire.

