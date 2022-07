Mirabai Chanu remporte l’or alors que les haltérophiles décrochent 4 médailles ; Lovlina Borgohain progresse

L’haltérophile star indienne Mirabai Chanu a battu de nombreux records des Jeux du Commonwealth (CWG), pour donner à l’Inde sa première médaille d’or lors de la deuxième journée de compétitions à Birmingham Birmingham 2022. La médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en compétition dans la catégorie féminine de 49 kg, a soulevé un total de 201 kg, dont un record personnel de 88 kg à l’arraché, pour remporter le concours avec une certaine marge. Roilya Ranaivosoa de Mauritanie a remporté l’argent avec un total de 172 kg tandis que la Canadienne Hannah Kaminski a remporté le bronze avec un total de 171 kg à son actif. La levée globale de la star indienne de 201 kg est un nouveau record CWG tandis que son effort d’arraché était également un CWG ainsi qu’un record du Commonwealth.

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle d’un jour où l’Inde a ouvert son décompte des médailles en remportant une de chaque couleur du sport de l’haltérophilie.

Cela a commencé avec une médaille d’argent héroïque de Sanket Mahadev Sargar dans la catégorie des 55 kg hommes quand, avec une blessure à l’épaule à la fin, il a perdu 1 kg contre le Malaisien Mohamad Aniq Bin Kasdan. Sanket a soulevé 113 en arraché et 135 en épaulé-jeté pour une levée totale à 248 kg. Bin Kasdan, a donné un avantage de six kilogrammes à Sanket à l’arraché, mais a ensuite levé un superbe record CWG de 142 kg en épaulé-jeté, pour assurer la première médaille d’or de la Malaisie en haltérophilie ce jour-là.

L’Inde a remporté le bronze dans la catégorie des 61 kg masculins lorsque Gururaja Poojary a soulevé 269 kg au total pour devancer le Canadien Youri Simrad d’un point dans une compétition acharnée. Gururaja a levé 118 kg à l’arraché et 151 kg à l’épaulé-jeté. Aznil Bin Bidin Muhamad a remporté la deuxième médaille d’or en haltérophilie de la Malaisie, levant un total de 285 kg pour un nouveau record du CWG. Ses efforts de 127 en arraché et 158 ​​en épaulé-jeté étaient également des records du CWG. Morea Baru de Papouasie-Nouvelle-Guinée a remporté l’argent avec une levée globale de 273 kg.

Bindyarani Devi a remporté l’argent dans la catégorie féminine des 55 kg avec la dernière levée de la nuit pour porter le total de médailles de l’Inde à quatre après la deuxième journée de compétitions.

En tennis de table, les pagayeurs indiens ont poursuivi leur belle course dans les phases de groupes avec des victoires faciles dans les compétitions par équipes féminines et masculines. Les femmes du groupe 2 ont blanchi la Guyane 3-0 pour remporter leur deuxième victoire, tout comme les hommes du groupe 3, battant l’Irlande du Nord avec la même marge. Plus tard dans la journée, cependant, l’Inde, championne en titre, s’est retirée de l’épreuve par équipe féminine de tennis de table aux Jeux du Commonwealth après avoir perdu contre la Malaisie 3-2 en quarts de finale.

La star indienne du squash, numéro 15 mondial, Saurav Ghosal, a connu un début de campagne positif avec une victoire fluide 3-0 sur le Sri Lankais Shamil Wakeel. Joshna Chinappa a surclassé Meagan Best de la Barbade alors que Chinappa, 18 fois championne nationale, a gagné en deux sets (11-8, 11-9, 12-10). Sunayna Sara Kuruvilla a perdu contre Aifa Azman de Malaisie 7-11, 7-11, 7-11 alors qu’Anahat Singh et Abhay Singh se sont écrasés.

L’équipe mixte indienne de badminton a remporté des victoires convaincantes contre le Sri Lanka et l’Australie, ayant déjà réservé sa place en quart de finale.

L’Inde a cependant subi quelques revers avec Sunayna Kuruvilla qui s’est inclinée 0-3 face à Aifa Azman de Malaisie lors d’un affrontement en huitièmes de finale tandis que Ramit Tandon a donné une surprise pour se retirer de la compétition.

Le nageur indien Srihari Nataraj a terminé 7e avec un temps de 54:31 lors de la finale du 100 m dos masculin !

La deuxième journée a également vu le début des épreuves d’athlétisme avec les marathons masculins et féminins. L’Indien Nitendra Singh Rawat a terminé 12e du marathon masculin avec un temps de 2 h 19 min 22 s.

Déjà en quarts de finale, l’Inde, championne en titre, a poursuivi sa course déchaînée en battant l’Australie lors de son dernier match du groupe A de la compétition par équipes mixtes.

Lovlina Borgohain s’est qualifiée pour les quarts de finale des 70 kg de la catégorie féminine des poids moyens légers avec une victoire facile 5-0 sur Ariana Nicholson. Md. Husamuddin a également gagné confortablement contre Amzolele Dyeyi d’Afrique du Sud par une marge unanime de 5-0. Sanjeet Kumar a cependant perdu contre Alo Leau des Samoa 3-2 dans une décision partagée lors des huitièmes de finale des poids lourds de 92 kg chez les hommes.

Vandana Katariya a marqué un doublé alors que l’équipe indienne de hockey féminin a battu le Pays de Galles 3-1 pour enregistrer sa deuxième victoire consécutive dans la poule A.

L’Inde a également remporté quelques victoires en Lawn Bowls ce jour-là avec la paire de Dinesh Kumar et Sunil Bahadur qui a pris le dessus sur les Îles Cook 15-8 dans le match du groupe E de la section C des paires masculines. Il s’agit de leur deuxième victoire de la compétition.

À Cycling India, Mayuri Lute a terminé 20e et Triyasha Paul 23e lors des qualifications du sprint féminin tandis que Meenakshi a terminé 15e lors des qualifications de la poursuite individuelle du 3000 m féminin. Dans les qualifications de la poursuite individuelle du 4000 m hommes, Vishavjeet Singh a terminé 18e tandis que Dinesh Kumar a terminé à la 19e place. Dans le Keirin masculin, David Beckham a terminé quatrième de la manche 2 tandis qu’Esow Alben a été relégué dans la manche 4. Les deux derniers nommés ont également terminé deuxièmes des repachages pour tirer leur révérence

Tania Choudhury a continué à avoir des moments difficiles dans le jeu de section en simple féminin dans les boulingrins, subissant une autre défaite, cette fois en perdant 10-21 contre Laura Daniels du Pays de Galles dans un match du groupe B.

Il n’y a pas eu beaucoup de chance pour l’Inde dans l’arène de la gymnastique puisque le trio de Pranati Nayak, Ruthuja Nataraj et Protistha Samanta a terminé cinquième de la sous-division quatre de l’épreuve par équipe féminine.

