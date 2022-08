Mirabai Chanu remercie SAI et fait le point sur la blessure au coude de l’haltérophile Sanket Sargar

L’haltérophile Sanket Mahadev Sargar, premier médaillé indien aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, a subi avec succès une opération au coude à Londres dimanche. Le joueur de 21 ans a subi une blessure à l’UCL alors qu’il était en passe de décrocher une médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a sanctionné Rs 30 lakh pour l’opération du coude de l’haltérophile indien Sanket Sargar au Royaume-Uni. Il a reçu des soins médicaux immédiats et des médecins au Royaume-Uni lui ont conseillé de subir une intervention chirurgicale. Le gouvernement indien a décidé de prendre en charge le coût de l’opération du jeune athlète et a sanctionné aujourd’hui l’intégralité du coût de l’opération, s’élevant à 30 lakhs.

L’athlète est maintenant stable et se remet à l’hôpital au Royaume-Uni. L’haltérophile médaillé d’argent olympique et médaillé d’or CWG2020 Mirabai Chanu s’est adressé à Twitter pour remercier le gouvernement et la fédération d’haltérophilie pour ce soutien.

L’haltérophile indien Mirabai Chanu, qui a remporté la première médaille d’or des Jeux en cours, s’est rendu sur Twitter dimanche et a fourni des informations sur l’opération de Sanket. Elle a remercié la Sports Authority of India d’avoir pris des mesures immédiates concernant le traitement de l’haltérophile du Maharashtra.

“Je voudrais remercier le gouvernement. @Media_SAI, TOPS pour avoir fait opérer le coude de notre médaillé d’argent Sanket Sargar à Londres. Il s’est blessé lors de sa compétition au CWG. À la demande de la Fédération d’haltérophilie, le gouvernement. a immédiatement débloqué des fonds et s’est fait opérer », a tweeté Chanu.

Je tiens à remercier le gouvernement. @Media_SAI , TOPS pour avoir fait opérer le coude de notre médaillé d’argent Sanket Sargar à Londres. Il s’est blessé lors de sa compétition au CWG. À la demande de la Fédération d’haltérophilie, le gouvernement. a immédiatement débloqué des fonds et s’est fait opérer. pic.twitter.com/wXLrBbGyhC — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 7 août 2022

Sanket a levé un total de 248 kg (113 snatch, 135 clean & jerk) pour s’assurer la médaille. Il a fait trois tentatives nettes à l’arraché, soulevant respectivement 107 kg, 111 kg et 113 kg. Il a eu un combat au coude à coude avec Aniq Kasdan de Malaisie, qui a remporté la médaille d’or.

Il a ensuite placé la barre en soulevant un total de 248 kg, ce qui a entraîné une vilaine blessure au coude.

Plus tôt, l’agence de presse PTI avait annoncé que Sanket resterait au Royaume-Uni pour le traitement de son coude blessé.

« Il y avait deux options avec Sanket. Pour le ramener en Inde ou le soigner ici. Après une première évaluation, nous avons pensé qu’il valait mieux le soigner au Royaume-Uni même. Nous discutons avec des experts en blessures au coude et le gouvernement a approuvé son traitement », a déclaré une source citée par PTI.

Une déchirure du ligament collatéral ulnaire (UCL) prend au moins trois mois pour guérir. Sanket était venu à la cérémonie de remise des médailles avec son bras droit enveloppé.

(Avec entrées PTI)

