Mirabai Chanu mérite le marteau de Thor ? Réponses de Chris Hemsworth

L’acteur Chris Hemsworth, célèbre pour avoir joué le rôle de Thor – le dieu du tonnerre, a prodigué d’énormes éloges à l’haltérophile indien, l’olympien Mirabai Chanu. Hemsworth, dans son tweet, a considéré Mirabai comme une “légende”.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Notamment, Chanu a décroché une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham dans la catégorie féminine des 49 kg. Un utilisateur des médias sociaux avait cité le tweet de Chanu et tagué Hemsworth en disant : “Il est temps pour Thor d’abandonner son marteau Chris Hemsworth.”

Hemsworth a rapidement répondu en disant: «Elle est digne. Félicitations, Saikhom, ta légende.

Elle est digne ! Félicitations, Saikhom, votre légende. – Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 4 août 2022

Le tweet est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux alors que les fans et les abonnés ont apprécié Hemsworth pour avoir reconnu la performance remarquable de Chanu aux Jeux du Commonwealth 2022. Voici quelques réactions au tweet.

“Après avoir vu votre tweet d’appréciation sur Mirabai Chanu, je suis devenu plus heureux”, a écrit un utilisateur.

Après avoir vu votre tweet d’appréciation sur Mirabai Chaanu, je suis devenu beaucoup plus heureux qu’avant. Merci @Chris Hemsworth Monsieur — RITIK NAGAR GURJÂR (@ritiknagarjds) 5 août 2022

Tandis qu’un autre a exprimé son désir de voir Hemsworth représenter l’Inde lors du prochain événement sportif. “Peut-être que nous pouvons vous demander de participer au lancer du marteau la prochaine fois pour l’Inde”, lit-on dans la légende du message.

Peut-être pouvons-nous vous demander de participer au lancer du marteau la prochaine fois pour l’Inde ! — Gaurang Mestry (@ Gaurang321) 5 août 2022

“C’est un geste” merveilleux “d’un acteur des studios Marvel de la ville de clinquant à un sportif indien”, lit-on dans une autre légende.

Cette personne considérait Hemsworth comme le meilleur vengeur et a écrit : « Le meilleur vengeur ne fait aucun doute là-dessus.

Best Avenger sans aucun doute dedans✍️ — 🆅︎🅸︎🆁︎🅰︎🅼︎ (@VIRAM2999) 5 août 2022

“Une légende appréciant une autre légende”, a lu l’un des commentaires.

Une légende appréciant une autre légende pic.twitter.com/UojICGN07c — Aayansh (@Aayanshkashyp) 5 août 2022

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Chanu, avait réussi plus tôt cette semaine à soulever 201 kg pour s’assurer une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en cours. Elle a commencé avec une levée réussie de 88 kg lors de l’événement Snatch. Plus tard, dans la catégorie Clean and Jerk, elle a soulevé 113 kg. Le brillant spectacle de Chanu lors de l’événement Snatch l’a aidée à écrire un nouveau record du Commonwealth.

A LIRE AUSSI | Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 8 : Le site de lutte est vidé à Birmingham après une alerte de sécurité

Pendant ce temps, Chris Hemsworth a été vu pour la dernière fois dans Thor : Love and Thunder. Le film tant attendu est sorti le 7 juillet. Le réalisateur Taika Waititi met également en vedette Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale. Le film était une suite de Thor, Thor : The Dark World, Thor : Ragnarok et Avengers : Endgame.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici