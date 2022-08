Mirabai Chanu, médaillé d’or du CWG 2022, reçoit un accueil chaleureux après son atterrissage à l’aéroport d’Amritsar

Le CWG 2022 en cours à Birmingham s’est avéré mémorable pour l’haltérophile indien Mirabai Chanu. L’athlète de 27 ans a non seulement obtenu la première médaille d’or de l’Inde lors de l’événement multisports, mais a également établi un nouveau record des Jeux.

Mirabai a partagé des photos d’elle recevant un accueil chaleureux après son atterrissage à l’aéroport d’Amritsar samedi matin.

« J’ai atterri à l’aéroport d’Amritsar. Merci @Media_SAI et à tous pour votre accueil chaleureux », a-t-elle tweeté.

Atterri à l’aéroport d’Amritsar. Merci @Media_SAI et tout le monde pour un accueil chaleureux. pic.twitter.com/VQTCKUHRK3 — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 6 août 2022

Les douanes indiennes d’Amritsar ont fièrement accueilli le contingent d’haltérophilie médaillé du CWG dirigé par @mirabai_chanu @raltejeremy Achinta Sheuli à l’aéroport d’Amritsar à leur arrivée de Birmingham @FinMinInde @cbic_india #OlympiacosFC pic.twitter.com/JAdxFZaOpi – Vinay Tiwari (@vinaytiwari9697) 6 août 2022

Plus tôt, Mirabai, avant son retour en Inde, a posté une photo d’elle sur Twitter et a écrit : “Merci Birmingham pour ces beaux souvenirs. Prochain arrêt en Inde.

Merci Birmingham pour de beaux souvenirs. Prochain arrêt Inde ✈️…. pic.twitter.com/CI37hQNUJH — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 5 août 2022

Le tweet est devenu viral en un rien de temps et a recueilli plus de 21 000 likes. Et les fans indiens n’ont pas oublié de féliciter Mirabai dans la section des commentaires. Voici quelques réactions.

“La prochaine étape n’est pas seulement l’Inde. C’est ta charmante sœur de maison. Tout le pays vous aime et se sent fier », a écrit un utilisateur des médias sociaux.

Le prochain arrêt n’est pas seulement l’Inde. C’est ta charmante sœur de maison. Tout le pays vous aime et se sent fier 💐 – Amit Singh Raghuvanshi (@AmitSinghRagh17) 5 août 2022

Un autre fan indien considérait Mirabai comme une «légende» et écrivait: «Le prochain arrêt devrait être la lune, madame, au-dessus de la Lune. Vous êtes la légende.

Le prochain arrêt devrait être Moon Madam, au-dessus de la Lune

Tu es LA légende — Vake 👁️ (@Vivek_Gaur) 5 août 2022

“Fier de toi. Vous êtes la véritable source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous », a écrit un autre utilisateur des médias sociaux.

Juste fier de toi.. tu es la véritable inspiration pour beaucoup d’entre nous.. 😊 – Nikhil Meher (@NikhilM2905) 6 août 2022

Un utilisateur de Twitter a remercié Mirabai d’avoir présenté un spectacle spectaculaire et a écrit: «Bienvenue à la maison, champion! Merci de donner le meilleur de vous-même et de rendre la nation fière ! Plus de pouvoir pour vous.

Bienvenue champion à la maison !! Merci d’avoir fait de votre mieux et de rendre la nation fière !! Plus de pouvoir à vous 🙏🏻👊🏻👏🏻❤️ — Lemmebwhtim (@lemmebwhtim) 5 août 2022

Un autre utilisateur des médias sociaux a déclaré que les enfants indiens commenceraient bientôt à suivre l’incroyable voyage de Mirabai. “Tant d’enfants en Inde vont suivre votre héritage. Bravo », lit-on dans la légende du message.

Tant d’enfants en Inde vont suivre votre héritage. Super départ… — Deepak Kharbanda (@dkkharbanda11) 5 août 2022

Participant à la catégorie féminine des 49 kg, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo a soulevé un total de 201 kg aux Jeux du Commonwealth 2022 pour décrocher l’or.

La victoire de Mirabai semblait certaine avant même le début de l’événement. Elle faisait un impressionnant 25 kg de mieux que la deuxième meilleure performeuse de l’épreuve.

Elle a commencé sa catégorie arraché avec une tentative réussie de 84 kg. Lors de sa deuxième tentative, elle a soulevé 88 kg pour battre son propre record des Jeux du Commonwealth et signer un nouveau record personnel.

Dans l’épaulé-jeté, elle a retiré 109 kg avec une grande facilité lors de sa première tentative. Mirabai a amélioré ses performances lors de la deuxième tentative après avoir réussi à soulever 113 kg. Elle a continué pour 115 kg lors de sa troisième tentative mais n’a pas pu terminer l’ascenseur.

Après un glorieux parcours CWG 2022, elle est prête à se préparer pour le prochain championnat du monde.

