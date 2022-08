Mirabai Chanu, Jeremy Lalrinnunga, Achinta Sheuli vont sauter le championnat asiatique d’haltérophilie ; Avoir un camp de force et de conditionnement aux États-Unis pour la rencontre mondiale

Le médaillé d’argent olympique Mirabai Chanu et sept autres haltérophiles indiens de haut niveau s’envoleront pour les États-Unis mardi pour un camp d’entraînement de force et de conditionnement (S&C) de trois semaines et demie à Saint-Louis.

Chanu sera accompagné des médaillés des Jeux du Commonwealth 2022 Jeremy Lalrinnunga, Achinta Sheuli, Sanket Sargar, Bindyarani Devi, Gurdeep Singh et de l’ancien champion CWG 2018 RV Rahul et du médaillé d’or du Championnat d’Asie Jhilli Dalabehra à St. Louis, États-Unis pour un match de trois ans et demi. -camp d’une semaine.

« Nous serons aux États-Unis pendant 23-24 jours. C’est la saison morte, nous aurons donc un programme de force là-bas », a déclaré Sharma à PTI.

Sargar, qui est passé sous le bistouri pour la blessure au coude qu’il a subie lors de son événement au CWG, ira en cure de désintoxication.

«Tous ces haltérophiles ont de petits problèmes comme Gurdeep a un problème au poignet. Sanket passera par une cure de désintoxication appropriée. Nous voulons que tout le monde soit parfaitement en forme pour les Championnats du monde », a-t-il ajouté.

Les haltérophiles travailleront avec le Dr Aaron Horschig, un ancien haltérophile devenu physiothérapeute et entraîneur de force et de conditionnement.

Chanu consulte Horschig depuis 2020. Il a joué un rôle déterminant dans le règlement de son problème de déséquilibre qui a affecté sa technique d’arraché.

Elle a eu un stage d’entraînement d’un mois avec Horschig en mars, avant le CWG.

“Mira n’a actuellement aucun problème, mais puisque nous y allons, elle fera également de la musculation”, a déclaré Sharma.

Les haltérophiles seniors sauteront les championnats d’Asie

Les haltérophiles seniors manqueront les Championnats d’Asie de cette année et se concentreront plutôt sur la rencontre mondiale, qui est une épreuve de qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Les championnats d’Asie doivent avoir lieu à Manama, Bahreïn, du 6 au 16 octobre. L’Inde présentera son équipe “B”, composée d’haltérophiles juniors.

“Les haltérophiles qui sont revenus du CWG ne participeront pas aux Championnats d’Asie. Nous enverrons notre équipe B », a déclaré Sharma.

“L’accent est mis sur le Championnat du monde qui est une épreuve de qualification pour les Jeux olympiques de Paris”, a ajouté l’entraîneur-chef.

Le Championnat du monde, prévu du 5 au 15 décembre à Bagota, en Colombie, est la première épreuve qualificative pour les JO de Paris 2024.

Le contingent indien d’haltérophilie est revenu avec une récolte de 10 médailles dont trois médailles d’or et autant d’argent plus tôt ce mois-ci.

Bien que Sharma soit satisfait des performances de ses haltérophiles au CWG, l’entraîneur-chef a regretté les occasions manquées.

“Ca aurait pu être mieux. Ajay (Singh), qui était prétendant à l’or, a raté une médaille. Sanket a également raté l’or et Poonam aussi.

