Mirabai Chanu et Jeremy Lalrinnunga portent le fardeau de l’espoir de l’Inde à Birmingham

Le contingent indien d’haltérophilie est reparti avec 9 médailles, dont 5 d’or et 2 d’argent et de bronze chacune, lors de la précédente édition des Jeux du Commonwealth qui s’est tenue à Gold Coast, en Australie, en 2018.

L’équipe de 15 haltérophiles indiens qui se rendra à Birmingham pour l’édition 2022 du CWG cherchera à améliorer le décompte des médailles depuis la dernière fois que l’événement s’est déroulé.

L’Inde est deuxième dans les compétitions d’haltérophilie du Commonwealth avec 149 médailles au total, juste derrière l’Australie, ce qui en fait une source fiable de médailles au CWG.

Une nouvelle règle stipulant que seule l’haltérophile la mieux classée dans une catégorie de poids particulière sera autorisée à entrer dans le CWG a entraîné quelques complications mineures qui ont forcé l’Inde à quitter la catégorie féminine des 64 kg dans la discipline en blanc.

Saïkhom Mirabai Chanu :

Mirabai Chanu est un favori écrasant pour décrocher la médaille d’or à Birmingham, à tel point que l’entraîneur estimé de l’unité nationale, Vijay Sharma, a déclaré que le médaillé d’argent olympique de Tokyo participera au CWG 2022 avec un œil sur l’amélioration dans les domaines elle doit s’affiner pour améliorer sa deuxième place à Tokyo et j’espère que cela l’aidera dans sa quête de l’or à Paris 2024.

L’haltérophile Manipuri, âgée de 27 ans, aura à cœur de consolider son héritage en tant que l’une des médailles du Commonwealth de l’Inde après ses exploits au Glasgow CWG en 2014 qui l’ont rendue célèbre en remportant une médaille d’argent. Elle a enchaîné avec une performance sans faille aux Gold Coast Games en Australie quatre ans plus tard pour décrocher l’or pour la nation.

Sur le papier, Chanu peut surpasser ses rivales et elle n’aurait donc pas à supporter le fardeau de la pression extrême, mais, comme l’a admis Sharma, elle doit travailler sur sa technique d’arraché.

La championne en titre aura pour objectif de conserver le titre qu’elle a revendiqué en établissant un record CWG d’un poids combiné de 196 kg en snatch et clean & jerk. Elle a continué à améliorer ses propres performances avec des projections aux Championnats du monde de Pattaya en 2019 et aux Championnats nationaux, aux Jeux olympiques de Tokyo et aux Championnats d’Asie à Tachkent en 2020, alors qu’elle franchissait la barre des 200 kg à chaque épreuve.

Le terrain de chasse du CWG s’est avéré être un heureux pour les athlètes indiens qui ont dominé la discipline lors des éditions 1990, 2002 et 2018 du CWG et sous la direction de l’expérimenté Mirabai Chanu, le contingent indien devrait encore une fois apporter des lauriers à la nation avec leurs performances sportives.

Jérémy Lalrinnunga :

L’adolescent d’Aizwal participera à ses premiers Jeux du Commonwealth en tant que favori pour remporter la médaille d’or dans la catégorie des 67 kg après avoir dominé le terrain pour remporter la médaille d’or aux Championnats du Commonwealth à Tachkent en 2020.

Le joueur de 19 ans a eu des problèmes de blessures, et bien qu’il ait raté son camp d’entraînement aux États-Unis où il était censé rejoindre Mirabai Chanu dans le cadre des préparatifs du CWG, il espère briller au niveau senior de la compétition. .

Il a déjà gravé son nom dans les annales du sport indien en devenant le tout premier médaillé d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse pour la nation grâce à sa performance à toute épreuve à Buenos Aires en 2018.

Avec son rival pakistanais Talha Talib purgeant une suspension pour avoir été testé positif à une substance interdite, il a une course libre vers la première place du podium.

Le garçon du Mizoram aura l’œil bien fixé sur l’amélioration de sa meilleure levée combinée d’un énorme 306 kg, qu’il a établi à la Coupe internationale du Qatar en 2019 et quelle meilleure étape pour le faire qu’à Birmingham lors des matchs amicaux.

Contingent indien d’haltérophilie pour Birmingham CWG 2022 : catégorie de poids et calendrier

Femmes:

Haltérophile Date Temps Saïkhom Mirabai Chanu (49Kg) 30 juillet 20h à 22h15 Bindyarani Devi (55Kg) 31 juillet 12h30 à 2h45 Popy Hazarika (59Kg) 31 juillet 18h30 à 21h Hajinder Kaur (71Kg) 1 août/ 2 août 23h à 1h Puram Yadav (75Kg) 2 août 14h à 16h30 Usha Kumari (87Kg) 2 août/ 3 août 23h à 1h30 Purnima Pandey (+87Kg) – 3 août 18h30 à 21h

Hommes:

Haltérophile Date Temps Sanket Sagar (55Kg) 30 juillet 13h30 à 18h15 Gururaja Poojary (61Kg) 30 juillet 13h30 à 18h15 Jérémy Lalrinnunga (67Kg) 31 juillet 14h à 16h30 Achinta Sehouli (73Kg) 31 juillet/ 1er août 23h à 1h30 Ajay Singh (81Kg) 1 août 14h à 16h30 Vikas Thakur (96Kg) 2 août 18h30 à 21h Lovepreet Singh (109Kg) 3 août 14h à 16h30 Gurdeep Singh (+109Kg) 3 août/ 4 août 23h à 1h30

