Mirabai Chanu et Achinta Sheuli dirigeront le défi de l’Inde au championnat du monde d’haltérophilie

Alors que quelques médaillés des Jeux du Commonwealth, dont Jeremy Lalrinnunga, doivent encore se remettre de leurs blessures, l’Inde alignera une équipe de cinq membres dirigée par le médaillé d’argent olympique Mirabai Chanu aux Championnats du monde d’haltérophilie 2022 qui se tiendront à Bogota, en Colombie, le mois prochain.

Avec des gens comme Lalrinnunga, qui a subi une blessure au bas du dos et à la cuisse en remportant la médaille d’or chez les hommes de 67 kg aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en août, n’a pas encore complètement récupéré et manquera l’événement, tout comme les championnats d’haltérophilie d’Asie le mois dernier. , les sélectionneurs nationaux ont sélectionné quatre haltérophiles pour l’événement et ajouteront un nom de plus à la liste.

Outre la championne du monde 2017 Mirabai Chanu (femmes 49 kg), Achinta Sheuli (hommes 73 kg), Bindyarani Devi (femmes 59 kg) et Gurdeep Singh (hommes + 109 kg) composeront l’équipe indienne pour l’événement qui se tiendra du 5 au 16 décembre et sera une épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

“Jeremy ne s’est pas encore remis de la blessure qu’il a subie lors des Jeux du Commonwealth, il a dû monter d’une catégorie de poids à 73 kg car ses 67 kg d’origine ne sont pas une discipline olympique. Maintenant, il le fera lors de la prochaine épreuve de qualification”, a déclaré jeudi à l’IANS l’entraîneur en chef national d’haltérophilie Vijay Sharma.

Le Championnat du monde sera également un événement crucial pour Mirabai Chanu puisqu’il s’agira de sa première compétition internationale depuis les Jeux du Commonwealth.

Mirabai sera également le principal espoir de l’Inde dans le championnat du monde qui devrait être dominé par la Chine dans les divisions de poids inférieur.

