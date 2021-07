Mirabai Chanu assis les jambes croisées pour profiter de ‘Ghar Ka Khana’ rend les Indiens nostalgiques

L’haltérophile Mirabai Chanu a offert à l’Inde sa première médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir remporté la médaille d’argent dans la catégorie des 49 kg femmes. Chanu devient ainsi la deuxième haltérophile indienne après Karnam Malleswari à remporter une médaille olympique d’haltérophilie. Chanu a remporté l’argent en soulevant un total de 202 kg – 87 kg à l’arraché et 115 kg à l’épaulé-jeté. Elle a réussi à soulever 84 kg et 87 kg lors de ses deux premières tentatives dans la catégorie arraché mais a échoué lors de sa finale dans laquelle elle a visé 89 kg. Une histoire similaire a suivi dans la section d’épaulé-jeté qui l’a vue soulever 110 kg et 115 kg lors des deux premières tentatives. Cependant, dans sa finale, elle n’a pas pu soulever 117 kg mais à ce moment-là, elle s’était déjà assurée une médaille d’argent. Chanu s’est effondrée après avoir réalisé qu’elle avait obtenu une médaille et a serré son entraîneur dans ses bras en liesse. Et plus tard, a fait une petite danse après s’être assurée d’une médaille d’argent.

Chanu est retournée dans sa ville natale, Imphal, mardi. Jeudi, Chanu s’est rendue sur Twitter pour partager une photo où elle pouvait être vue assise par terre avec une assiette pleine de plats faits maison. Elle a écrit dans la légende : « Ce sourire quand tu manges enfin du ghar ka khana après 2 ans. »

Plus tôt, une autre photo d’elle assise par terre tout en prenant des repas simples faits maison avait également fait surface. Alors que les photos devenaient virales, les Indiens sur Twitter ont loué sa simplicité et ont déclaré que malgré un tel exploit, elle n’avait pas oublié ses racines.

Pour tous les enfants de la classe moyenne inférieure comme nous, manger par terre fait partie de notre vie quotidienne. & @mirabai_chanu l’a encore prouvé pic.twitter.com/M9eUjNZv1D – Biswajit Majumder (@BiswajitINTR) 29 juillet 2021

Après son retour à Imphal, Chanu avait partagé deux images d’elle avec les membres de sa famille sur Twitter, révélant qu’elle les rencontrait après deux ans. Elle a déclaré: «Ce sentiment de rencontrer ma famille après une longue période de 2 ans est au-delà des mots. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu. Merci Ema et baba pour tous les sacrifices que vous avez faits pour que j’atteigne ce niveau. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici