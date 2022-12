Mirabai Chanu après avoir décroché l’argent aux championnats du monde

L’haltérophile star indienne Mirabai Chanu a ajouté mardi soir une autre plume à sa casquette, décrochant une médaille d’argent aux Championnats du monde. Malgré une blessure au poignet, elle a soulevé un total de 200 kg pour monter sur le podium lors de l’événement.

Chanu, qui est également médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, a concouru dans la catégorie des 49 kg. Elle a réussi à soulever 87 kg à l’arraché et en « épaulé-jeté », son meilleur effort a été de soulever 113 kg. Elle a terminé derrière la Chinoise Jiang Huihua, qui a remporté la médaille d’or avec un effort total de 206 kg (93 kg + 113 kg) tandis que sa compatriote et championne olympique de Tokyo Hou Zhihua 198 kg (89 kg + 109 kg) a mis la main sur la médaille de bronze.

Après avoir décroché la médaille d’argent, Chanu a déclaré qu’elle était prête à se dépasser au milieu de douleurs au poignet et d’une rude compétition.

« C’est un moment de fierté émotionnelle pour ramener une autre médaille aux championnats du monde après 5 longues années. La compétition au championnat du monde est toujours intense avec le meilleur olympien en compétition au plus haut niveau. J’avais mal au poignet mais je suis toujours prêt à me dépasser pour franchir la ligne pour mon pays », a déclaré Chanu.

“Je voudrais particulièrement remercier mon entraîneur Vijay monsieur, monsieur Sahdev, notre fédération, le gouvernement indien, l’Autorité des sports de l’Inde, mon équipe, y compris OGQ et l’équipe IOS, ma famille, mes amis et toute ma nation pour avoir toujours cru en moi.

“Votre soutien indéfectible est ce qui me fait toujours avancer et j’espère que je pourrai donner à l’Inde plus de tels moments, de préférence en or aux Jeux asiatiques et aux Jeux olympiques de Paris également”, a-t-elle ajouté.

L’entraîneur national d’haltérophilie Vijay Sharma a admis que c’était difficile pour Chanu alors qu’elle entrait dans la compétition avec un problème de poignet, mais elle a réussi à battre les deux meilleurs athlètes.

«Ce fut un moment de grande fierté pour moi de voir Mira décrocher une autre médaille aux championnats du monde après une demi-décennie. C’était un peu difficile pour elle en raison du problème de poignet. Mais elle a réussi à battre deux des meilleurs athlètes et à soulever 200 kg sans effort », a déclaré Sharma.

“En voyant Mira, je crois que nous sommes sur la bonne voie et elle va certainement travailler plus dur pour faire ressortir son meilleur jeu aux prochains Jeux asiatiques et olympiques. Je tiens à remercier le président de la Fédération indienne d’haltérophilie, M. Sahdev Yadav et toute la fédération elle-même pour le soutien qui nous a été apporté tout au long de notre parcours. Je voudrais également exprimer notre gratitude au gouvernement indien et en particulier au ministère de la Jeunesse et des Sports et à l’Autorité des sports de l’Inde pour tout leur soutien », a-t-il ajouté.

Exprimant ses réflexions sur l’argent de Chanu, le président de la Fédération indienne d’haltérophilie, Sahdev Yadav, a déclaré : « J’aimerais féliciter Mira et son équipe pour une performance aussi remarquable au championnat du monde. C’est toujours un moment de fierté pour nous avec Mira. Malgré son poignet en difficulté, elle méritait vraiment la médaille après 5 ans d’attente.

“Elle a été une véritable inspiration pour tous les athlètes cette année avec sa première médaille d’or CWG et maintenant une médaille d’argent au championnat du monde. Cela montre clairement que l’haltérophilie indienne est sur la bonne voie et que les haltérophiles ont soif de plus pour apporter plus de médailles à l’Inde », a-t-il ajouté.

L’Inde a quatre autres haltérophiles dans la mêlée. S Bindiyrani Devi (59kg), Chanambam Rishikanta Singh (61kg), Achinta Sheuli (73kg) et Gurdeep Singh (+109kg) concourront dans leurs catégories respectives.

