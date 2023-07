Se remettant d’une blessure à la cuisse qu’elle a subie il y a environ un mois et demi, la médaillée olympique Mirabai Chanu est maintenant « à 95% en forme », mais ne participera pas aux championnats du Commonwealth à domicile la semaine prochaine, a déclaré le président de la Fédération indienne d’haltérophilie (IWLF). Sahdev Yadav a déclaré jeudi.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, qui se trouve actuellement à St Louis, aux États-Unis, pour un camp de 65 jours sous la direction du Dr Aron Horschig, participera cependant aux Championnats du monde et aux Jeux asiatiques en septembre.

« Mirabai a eu une petite blessure, elle est en cure de désintoxication à St Louis pour ça. Elle est en forme à 95% maintenant et s’entraîne bien », a déclaré Yadav aux journalistes jeudi.

« Il y a environ un mois et demi, Mirabai s’était plainte d’un problème à la cuisse. Nous avons donc immédiatement fait des préparatifs pour l’envoyer aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Chanu consulte Horschig, un ancien haltérophile devenu physiothérapeute et entraîneur de force et de conditionnement physique, depuis 2020.

Il a joué un rôle déterminant dans le règlement de son problème de déséquilibre qui a affecté sa technique d’arraché. Elle a fait plusieurs stages avec lui.

L’IWLF se prépare à accueillir les championnats seniors, juniors et juniors du Commonwealth dans le Grand Noida à partir du 12 juillet et les championnats asiatiques juniors et juniors au même endroit à partir du 28 juillet.

« Nous devons la protéger (Mirabai) jusqu’aux Jeux olympiques de Paris. Elle doit réduire son poids pour passer les 49 kg avant les compétitions. Et le faire si souvent ne sera pas bon pour elle, donc elle ne participera pas aux championnats du Commonwealth », a déclaré Yadav.

Les championnats du monde sont programmés à partir du 4 septembre à Riyad et les Jeux asiatiques débuteront moins de 20 jours plus tard à Hangzhou, en Chine, le 23 septembre.

Si les Jeux asiatiques ne sont pas une épreuve qualificative pour les JO de Paris 2024, une médaille Asiad est la seule médaille d’argent que le Manipuri n’a pas remportée.

D’autre part, selon la règle de qualification olympique 2024, un athlète doit obligatoirement participer aux Championnats du monde 2023 et à la Coupe du monde 2024.

Ainsi, manquer les Mondiaux n’est pas une option pour le joueur de 28 ans.

Jeremy « éliminé » du camp national

Le champion des Jeux du Commonwealth, Jeremy Lalrinnunga, a été « exclu » du camp national après que l’haltérophile ait refusé de se rendre aux États-Unis pour une cure de désintoxication pour sa blessure au dos et qu’il ait également raté les essais pour les Jeux asiatiques et les Championnats du monde.

« Quand Jeremy s’est blessé, la première chose que nous lui avons dit a été d’aller à St Louis. Nous en avons également parlé à TOPS, mais il a refusé d’y aller », a déclaré Yadav.

« C’est un enfant talentueux mais il n’a pas participé aux essais pour les Championnats du monde et les Jeux asiatiques. Donc, nous l’avons éliminé du camp. Il doit performer pour revenir.

« Il y a eu aussi de petits problèmes disciplinaires avec lui. »

Le médaillé d’argent du CWG, Sanket Sargar, ne fait plus non plus partie du camp national de Patiala.

« Sanket Sargar, lui aussi s’est blessé, il a également été retiré du camp. Ses performances ont également baissé. Les joueurs juniors l’ont battu lors des récents essais », a déclaré Yadav.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)