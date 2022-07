Mira Sorvino, la fille de Paul Sorvino, pleure la star de “Les Affranchis”: “Il était le père le plus merveilleux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mira Sorvino pleure la perte de son père bien-aimé, Paul Sorvino.

L’acteur, qui jouait le célèbre rôle de Paulie Cicero dans “Les Affranchis”, est décédé lundi matin de causes naturelles à la Mayo Clinic de Jacksonville, en Floride. L’homme de 83 ans avait fait face à des problèmes de santé au cours des dernières années.

“Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé”, a tweeté l’actrice. “Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa alors que tu montes.”

L’épouse du patriarche, Dee Dee Sorvino, a d’abord confirmé le décès de la star. Elle était à ses côtés.

PAUL SORVINO, ACTEUR DE “GOODFELLAS”, MORT À 83 ANS

“Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Je suis complètement dévasté”, a écrit Dee Dee séparément sur Twitter. “L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu sont partis. J’ai le cœur brisé.”

Au cours de ses plus de 50 ans dans le secteur du divertissement, Sorvino a été un pilier du cinéma et de la télévision, incarnant un communiste italo-américain dans “Reds” de Warren Beatty, Henry Kissinger dans “Nixon” d’Oliver Stone et le chef de la mafia Eddie Valentine dans “The Rocketeer”. “

Il disait souvent que même s’il était surtout connu pour jouer des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mon père le grand Paul Sorvino est décédé. Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa alors que tu montes. – Mira Sorvino (@MiraSovino) 25 juillet 2022

Sorvino a commencé sa carrière dans la publicité mais est entré sur la scène hollywoodienne après avoir fréquenté l’American Musical and Dramatic Academy. Il est apparu pour la première fois à Broadway, faisant ses débuts en 1964.

Il est ensuite passé au cinéma et à la télévision et est surtout connu pour ses rôles dans “Les Affranchis” et “Law & Order”.

Dee Dee et Sorvino se sont mariés en 2014 après une rencontre fortuite lors d’une émission de Fox News Channel.

“Elle m’a été envoyée par Dieu. Elle était l’amour de ma vie. Quand je l’ai rencontrée, il y avait une aura de lumière autour de sa tête. J’ai senti que c’était ma mère qui me disait que c’était elle”, a-t-il déclaré à propos de son épouse.

PAUL SORVINO EST MORT À 83 ANS : HOLLYWOOD PLEURE LA PERTE DE LA STAR DE “GOODFELLAS”

Sorvino a eu trois enfants de son premier mariage, dont Mira, 54 ans, lauréate d’un Oscar. Il a également réalisé et joué dans un film écrit par sa fille, Amanda Sorvino, et mettant en vedette son fils, Michael Sorvino.

Il était fier de Mira lorsqu’elle est devenue célèbre à Hollywood et a pleuré lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour “Mighty Aphrodite” en 1996. Il a déclaré au Los Angeles Times ce soir-là qu’il n’avait pas les mots pour exprimer ce qu’il ressentait. .

“Ils n’existent dans aucune langue que j’ai jamais entendue – enfin, peut-être l’italien”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a appris que Mira faisait partie des femmes qui auraient été harcelées sexuellement et mises sur liste noire par Harvey Weinstein au milieu du compte #MeToo, il a déclaré à TMZ que s’il avait su, Weinstein “ne marcherait pas. Il serait en fauteuil roulant .”

MIRA SORVINO PARLE DES SUITES DU MOUVEMENT #METOO: “CE FUT UNE ANNÉE INCROYABLEMENT DIFFICILE”

Sorvino laisse dans le deuil sa femme, Dee Dee; ses trois enfants adultes, Mira, Amanda et Michael; et cinq petits-enfants.

Lauryn Overhultz de FOX News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.