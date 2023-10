Mira Sorvino, candidate à « Danse avec les stars », a suivi les traces de son défunt père, mais elle admet que ce n’était pas un voyage facile.

Mira, la fille du regretté acteur de « Les Affranchis » Paul Sorvino, a expliqué comment son père critiquerait son jeu – mais de la manière la plus gentille possible.

« Si j’agissais, il serait vraiment très dur », a déclaré Mira à Fox News Digital. « … mais d’une manière gentille. »

La star de « Romy and Michele’s High School Reunion » a également noté que les conseils audacieux de son père l’avaient aidée à devenir une lauréate d’un Oscar.

Elle a ajouté qu’au lycée, il féliciterait rapidement Mira pour ses rôles d’actrice, mais suivrait la conversation avec une liste de suggestions pour améliorer sa performance.

« Il revenait et il disait : ‘Mira, c’était merveilleux. J’ai juste deux notes' », a-t-elle commencé.

« Et puis il me faisait asseoir pendant deux heures et décomposait toute la performance petit à petit… me disait où j’avais tort. »

Avec le recul, Mira a avoué que ces moments avec son père strict l’avaient « changée » et lui avaient appris à devenir la meilleure actrice.

« Il aimait toujours ça », se souvient Mira. « …dans son jeu d’acteur, il était très calme et gentil. Mais super honnête. »

La candidate de « Danse avec les stars » a déclaré que son défunt père serait « fier » de la voir dans la salle de bal.

« Il a toujours été très affectueux », a-t-elle continué à dire à Fox News Digital. « Il a toujours été très encourageant… tout comme je le suis avec mes enfants. … Je pense qu’ils sont les meilleurs au monde. … Si vous aimez vraiment votre enfant… vous le voyez sous le jour le plus positif possible. »

Le défunt père de Mira est décédé de causes naturelles en juillet 2022. L’acteur, qui incarnait Paulie Cicero dans « Les Affranchis », est décédé à Jacksonville, en Floride. L’homme de 83 ans avait eu des problèmes de santé au cours des dernières années.

« Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé », a tweeté l’actrice. « Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. C’était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa pendant ton ascension. »

Au cours de ses plus de 50 années d’activité dans le secteur du divertissement, Paul a été un pilier du cinéma et de la télévision, incarnant un communiste italo-américain dans « Reds » de Warren Beatty, Henry Kissinger dans « Nixon » d’Oliver Stone et le chef de la mafia Eddie Valentine dans « The Rocketeer ». « .

Il disait souvent que même s’il était surtout connu pour jouer des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

Paul a commencé sa carrière dans la publicité mais est entré sur la scène hollywoodienne après avoir fréquenté l’American Musical and Dramatic Academy. Il est apparu pour la première fois à Broadway en 1964.

Il s’est ensuite tourné vers le cinéma et la télévision et est surtout connu pour ses rôles dans « Les Affranchis » et « Law & Order ».

Paul a épousé sa femme, Dee Dee, en 2014 après une rencontre fortuite lors d’une émission de Fox News Channel.

« Elle m’a été envoyée par Dieu. Elle était l’amour de ma vie. Quand je l’ai rencontrée, il y avait une aura de lumière autour de sa tête. J’ai senti que c’était ma mère qui me disait que c’était elle », a-t-il déclaré à propos de son épouse.

Paul a eu trois enfants de son premier mariage, dont Mira, 56 ans. Il a également réalisé et joué dans un film écrit par sa fille, Amanda Sorvino, et mettant en vedette son fils, Michael Sorvino.

Il était fier de Mira alors qu’elle accédait à la célébrité hollywoodienne et pleurait lorsqu’elle remportait l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « La puissante Aphrodite » en 1996.

Pendant ce temps, Mira apprend de ses « erreurs » en participant à la saison 32 de « Danse avec les stars ».

Elle a admis qu’elle avait fait face à plusieurs défis depuis qu’elle avait participé au concours de danse et qu’elle avait pour objectif de surmonter quelques « courbes d’apprentissage » au cours de son passage dans la série.

« Je pense que cela fait longtemps que je ne me considère pas comme sexy », a déclaré Sorvino à Fox News Digital sur le tapis rouge de « Danse avec les stars » mardi.

« Nous ne nous considérons pas de cette façon lorsque nous entrons… dans la phase de maternité. Et c’est peut-être une erreur… nous devrions toujours accepter notre sexualité, mais… je ne vis pas… cela en ce moment. »

La mère de quatre enfants a continué en disant que cela a été son plus grand « défi » alors qu’elle tente de « retrouver cette confiance » afin de pouvoir « vendre ce numéro sexy ».

Mira est associée au professionnel de « Danse avec les stars », Gleb Savchenko.

« Danse avec les stars » a lancé la saison 32 le 26 septembre.

Mira est également connue pour ses rôles dans « Romy and Michele’s High School Reunion », « Amongst Friends », « At First Sight » et plus encore.

Elle est mariée à l’acteur et réalisateur Christopher Backus. Le couple s’est marié en 2004 et a quatre enfants ensemble : les filles Mattea et Lucia et les fils Johnny et Holden.

« Danse avec les stars » est diffusé en direct le mardi à 8h/7h sur ABC et Disney+.