Mira Rajput trouve les termes « épouse vedette » et « enfants vedettes » péjoratifs et veut les interdire : personne ne dit mari vedette

Mira Rajput et Shahid Kapoor se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Gurgaon en juillet 2015. Les fiers parents de deux enfants, sa fille Misha et son fils Zayn, sont souvent vus donner des objectifs relationnels majeurs avec leur romance éclair sur les réseaux sociaux. Bien que Mira pense qu’elle a sa propre identité en tant qu’influenceuse et YouTubeuse en plus d’être la femme de Shahid Kapoor, cela l’irrite lorsque les médias utilisent des termes tels que “femme vedette” et “enfants vedettes” pour décrire le conjoint et les enfants de l’acteur.

Parlant d’avoir été qualifiée d’épouse vedette au cours des sept dernières années de son mariage avec Shahid, Mira a déclaré qu’elle était contre l’utilisation de ces termes “épouse vedette” et “enfants vedettes”. Elle trouve les deux termes péjoratifs et souhaite qu’ils soient interdits ou abandonnés complètement.

Dans sa nouvelle interview, Mira a déclaré que les gens devaient surmonter ces conditions maintenant. Bien que les gens l’associent peut-être à la valeur de rappel, les gens n’aiment pas qu’il soit mis sur un enfant, car le terme enfant vedette lui donne une connotation népotiste.

“Mais ce terme est toujours utilisé, comme s’il devait en quelque sorte trouver son chemin et de même, je n’ai jamais compris le concept d’une femme star, qu’est-ce que cela signifie? Vous pouvez avoir un acteur ou une célébrité ou une star qui a une femme ou un mari, personne ne dit mari star, pourquoi y a-t-il une femme star ?” Mira a dit à l’animatrice Janice Sequeira dans son émission.

Sur Instagram, Mira Rajput Kapoor a une suite massive de plus de trois millions de personnes. L’influenceuse des médias sociaux, mère de deux magnifiques enfants, est une marque préférée et elle publie beaucoup de produits et d’endrsments. Les gens la suivent pour des histoires de style de vie, de beauté et de bien-être.