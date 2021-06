Mira Rajput s’ouvre sur le fils de coparentalité Zain, sa fille Misha avec son mari Shahid Kapoor

Mira Rajput Kapoor et Shahid Kapoor sont les parents de deux adorables enfants, la fille de quatre ans Misha et le fils de deux ans Zain. On entend souvent le couple parler de leurs enfants dans des interviews et sur les réseaux sociaux. Des luttes parentales à sa partie amusante, le duo parle des deux côtés de la médaille.

Récemment, Mira a parlé de l’importance de la coparentalité. Dans une interview avec Kidsstoppress, elle a déclaré que Shahid « avait l’habitude » de se battre pour les devoirs parentaux, mais plus maintenant.

« Cela arrivait. Mais je suis si heureux que nous soyons tous les deux synchronisés. Parce que je pense que la coparentalité est vraiment importante et qu’elle est absolument essentielle pour que vous et votre famille soyez heureux et sains d’esprit. Parce qu’une fois que vous en êtes devenu un, vous êtes parent jusqu’au reste de votre vie. C’est un travail sans fin, mais vous n’avez pas besoin de le faire sans interruption, et c’est là que la coparentalité aide vraiment. Et quelle que soit l’aide que vous pouvez avoir, en fin de compte, en tant que parents, c’est vous qui structurez la famille, sa dynamique, les valeurs que vous voulez mettre en place et c’est là que je me sens comme Shahid et Je suis complètement en phase avec ça.

«Il sait que je suis plus impliqué au quotidien, mais maintenant, même cela a changé car en fait, même Shahid est très impliqué, même au quotidien. Je pense que c’est super. Pendant la pandémie, j’espère que d’autres pères ont réalisé ce que les mères sont «généralement» censées faire et partager cette charge. Cet équilibre est bon. Je suis bon à une chose ; il est bon à autre chose. Shahid est extrêmement patient, je suis très méticuleux. Donc, je suis sacrément bon avec leurs routines mais il est incroyable avec les effondrements, donc ça aide », a-t-elle ajouté.

Côté travail, Shahid sera vu dans le film ‘Jersey’ réalisé par Gautam Tinnanuri. L’acteur jouera le rôle d’un joueur de cricket qui commence à pratiquer ce sport avec le rêve de faire partie de l’équipe de cricket indienne. Outre Shahid Kapoor, les films sont également Mrunal Thakur et Pankaj Kapoor dans des rôles pivots.