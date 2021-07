Mira Rajput s’est fait avoir par une fraude aux achats en ligne et affiche des photos d’une « mauvaise commande » | Buzz News

New Delhi : L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, a récemment partagé son épreuve avec les achats en ligne. Elle a même mis des photos de ce qu’elle a commandé et comment elle a été victime de fraude en ligne. L’étonnante épouse star est une habituée des réseaux sociaux et partage souvent ses publications avec les fans.

Mira Rajput a profité de son histoire Instagram et a partagé son épreuve avec les récents achats en ligne qui ont mal tourné. Regarde:

Plus tard, elle a même demandé à ses fans quelle était la dernière chose qu’ils avaient commandée en ligne et a obtenu autre chose en retour. Découvrez quelques réponses amusantes qu’elle a obtenues. Mira les a mis sur son histoire IG:

Tout comme son mari Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor est également une passionnée de fitness et est souvent aperçue à l’extérieur de la salle de sport.

Shahid Kapoor et Mira Rajput se sont mariés il y a 5 ans le 7 juillet dans un Gurudwara à Gurgaon. C’était une affaire de famille avec seulement des amis proches présents. Ils sont l’un des couples puissants de l’industrie du cinéma hindi et sont également des habitués de divers dos de mode.

Le duo a eu la chance d’avoir une petite fille nommée Misha le 26 août 2016 et a accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon nommé Zain en septembre 2018.