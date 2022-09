Mira Rajput remercie “l’amour de sa vie” Shahid Kapoor pour ses “meilleurs souvenirs” à l’occasion de son 28e anniversaire

L’épouse de l’acteur de Bollywood Shahid Kapoor, Mira Rajput, a publié jeudi une photo de l’intérieur de sa fête d’anniversaire avec son acteur-mari et l’a remercié pour les “meilleurs souvenirs”. Dans sa courte et douce note sur Instagram, Mira, à l’occasion de son 28e anniversaire, a écrit qu’elle “ne s’était jamais sentie comme ça auparavant” et a remercié le mari “l’amour de sa vie”, Shahid Kapoor, d’avoir fait de cette soirée une soirée inoubliable.

Mira est allée sur Instagram pour partager sa photo où elle peut être vue en train de prendre une pose de danse et affiche son grand sourire avec Shahid. Avec la photo, elle a écrit une note sincère qui disait : “J’ai passé le meilleur moment de ma vie, et je n’ai jamais ressenti ça auparavant. L’amour de ma vie @shahidkapoor, merci pour les meilleurs souvenirs ! C’était un nuit inoubliable. Je suis une fille chanceuse. Tous mes amis qui sont venus, vous signifiez le monde pour moi et vous savez qui vous êtes. Et merci à tous pour les voeux, je suis tellement submergé par votre amour et votre chaleur. # un autretourneverslesoleil #28.”

Découvrez le post de Mira ci-dessous:





Mira a enfilé une robe noire tandis que Shahid a été vu en train de se jumeler avec sa femme dans une chemise noire et un pantalon blanc.

Pour rendre l’anniversaire de Mira spécial, Shahid a également partagé une photo sincère avec Mira et a écrit une note qui disait : “Joyeux anniversaire mon amant. Puissions-nous danser ensemble à travers les hauts et les bas de la vie. Main dans la main avec un sourire sur le visage et un scintillement dans les yeux.”





La photo provient de la rencontre du couple avec la famille de Mira à l’occasion du 40e anniversaire des parents de cette dernière. Mira et Shahid ont eu un mariage arrangé. Ils se sont mariés en 2015. Ils sont également parents de leur fille Misha et Zain, nées respectivement en 2016 et 2018.

Sur le front du travail, Shahid a été vu pour la dernière fois dans le maillot de Gowtam Tinnanuri avec Mrunal Thakur. Il a des projets intéressants en tête. Shahid sera ensuite vu dans le prochain film d’action du réalisateur Ali Abbas Zafar, Bloody Daddy. Parallèlement à cela, il fera bientôt ses grands débuts OTT avec la prochaine série Web Farzi de Raj et DK avec l’acteur sud Vijay Sethupathi.