Mira Rajput partage une vidéo réalisée par des fans de son mari Shahid Kapoor, l’appelant son « dessert de ce soir »

Il semble que Shahid Kapoor et Mira Rajput ne semblent pas se lasser l’un de l’autre. Les deux ne manquent jamais de se faire aimer via des publications sur les réseaux sociaux et n’hésitent pas à montrer leur affection en public.

Lundi soir, Mira Rajput a posté une bobine réalisée par un compte fan de Shahid Kapoor sur ses stories Instagram. La bobine était un montage de courts clips qui l’incluaient marchant sur la rampe, des séances photo pour des magazines et certaines de ses apparitions sur le tapis rouge avec la chanson de Tesher » Jalebi Baby » en arrière-plan. Elle l’a légendé « Dessert ce soir ».

Récemment, Shahid Kapoor a également surpris Mira Rajput avec un bouquet de fleurs. Mira a profité de sa page Instagram pour verser un peu d’amour à son mari en échange de son geste romantique. « C’est comme ça que tu fais fondre mon cœur. @shahidkapoor je t’aime », a-t-elle légendé. En réponse, Shahid a commenté le message de Mira : « Aucune quantité de fleurs ne correspondra jamais à ton parfum mon amour. »

Pour les non-initiés, le couple s’est marié en 2015 et a la chance d’avoir deux enfants, Misha et Zain. Shahdi et Mira fêteront bientôt leur sixième anniversaire de mariage. Ils ont sans aucun doute été l’un des couples les plus adorables et les plus populaires de Bollywood.

Sur le plan du travail, Shahid Kapoor sera ensuite vu dans le remake en hindi d’un film en télougou intitulé « Jersey ». Shahid jouera le personnage d’un joueur de cricket dans le film. Il présente également Mrunal Thakur et Pankaj Kapur dans des rôles clés. Son dernier film ‘Kabir Singh’ était également un remake d’un film telugu, ‘Arjun Reddy’ qui mettait en vedette Vijay Deverakonda dans le rôle principal.