Mira Rajput partage une jolie photo de Shahid Kapoor, Ishaan Khatter avec des expressions similaires

Shahid Kapoor, sa femme Mira Kapoor et son frère Ishaan Khatter partagent tous un lien très étroit. On peut souvent les voir se détendre, sinon en personne, du moins virtuellement. Mira partage souvent des photos de leur rendez-vous, et même des clichés dont ses petits munchkins Zain Kapoor et Misha Kapoor.

Récemment, Mira a partagé une adorable photo de Shahid et Ishaan sur son histoire Instagram. Dans l’image franche, les deux frères regardent vers le bas et ont par coïncidence les mêmes expressions sur leurs visages. Eh bien, ce sont des frères ! Alors que Shahid a l’air extrêmement jeune sur la photo, Ishaan semble être à l’adolescence. Dans la légende, Mira a écrit « Bonjour les amis », avec un emoji au visage déguisé. La photo a été initialement partagée par une page de fans de shahid Kapoor.

Plus tôt dans la journée, Mira a partagé une photo avec son « devar » Ishaan où on peut la voir le serrer dans ses bras et Ishaan a la réponse la plus mignonne au message. « Groupe de jeu », Mira a légendé la photo avec un emoji langue dehors et un emoji patin à roulettes.

Peu de temps après le partage de la publication, Ishaan a écrit dans les commentaires « Bhaabhidoll » avec un emoji de cœur auquel Mira a répondu : « @ishaankhatter, il est temps pour les scatts », avec un emoji amoureux.

Mira, Shahid et Ishaan semblent passer leur temps libre ensemble pour créer des liens en famille et sont même des copains d’entraînement. Plus tôt, Mira avait partagé une photo du trio posant pour une photo après leur séance d’entraînement. Mira et Shahid s’entraînent souvent ensemble et maintenant nous savons qu’Ishaan les rejoint aussi de temps en temps.

Mira avait sous-titré la photo comme « Dream Team ».

La mère de Shahid et Ishaan, Neelima Azeem, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit : « L’équipe de mes enfants », avec un emoji de cœur.

Sur le plan du travail, Ishaan sera ensuite vu dans ‘Phone Bhoot’ tandis que Shahid a ‘Yoddha’, ‘Farzi’ et ‘Jersey’ dans son chaton.