Mira Rajput partage une adorable photo avec son beau-frère Ishaan Khatter, ce dernier l’appelle « bhaabhidoll »

Mira Rajput, l’épouse du beau gosse de Bollywood, Shahid Kapoor, est une star à part entière. Son suivi massif sur les réseaux sociaux est la preuve que la femme vedette a réussi à se faire une place spéciale dans le cœur des internautes. Non seulement cela, son énorme a également conduit les marques à l’engager pour approuver leurs produits, lui donnant à son tour des ailes en tant qu’influenceuse.

Cependant, la poignée Instagram de Mira ne consiste pas seulement à approuver des marques. C’est un mélange de sa vie personnelle et professionnelle. Elle partage souvent des photos avec Shahid, sa famille et même des photos en solo qui donnent un aperçu de son style de vie.

Samedi, prenant son compte Instagram, Mira a posté une photo adorable avec son beau-frère Ishaan Khatter avec qui elle partage un doux lien. Sur la photo, on peut voir Ishaan et Mira s’embrasser avec amour alors qu’elles sourient pour la caméra. « Groupe de jeu », Mira a légendé la photo. « Bhaabhidoll », a commenté Ishaan, et l’a suivi d’un emoji au cœur rouge.

Récemment, Mira avait partagé une photo avec Ishaan et Shahid affichant leur look post-entraînement. Le trio avait l’air chic et tendance dans son avatar sportif. Alors que les deux frères enfilaient des gilets et des shorts, Mira se balançait dans un soutien-gorge de sport rose et des leggings noirs. Ishaan portait même une paire de lunettes de soleil noires. On peut les voir debout dans un parc tout en prenant la pose pour la caméra. En sous-titrant la photo, Mira a écrit : « Dream Team ».

Ishaan et Mira partagent un lien charmant et sont proches l’un de l’autre comme des amis depuis que Shahid a noué le lien avec ce dernier.