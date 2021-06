Mira Rajput montre le côté romantique de Shahid Kapoor dans son dernier article

Shahid Kapoor a épousé Mira Rajput, basée à Delhi en 2015, et a trafiqué un million de cœurs. Bien qu’elle n’appartienne pas à l’industrie du cinéma, elle s’est camouflée et en un rien de temps elle s’est mélangée aux stars. Maintenant, elle n’est pas seulement une épouse vedette, mais aussi une blogueuse lifestyle.

Mira est souvent très active sur Instagram. Du partage de messages sur la santé et la parentalité à la démonstration publique d’affection pour Shahid et leurs enfants, elle fait tout. Dimanche, elle s’est rendue sur Instagram pour partager le geste réconfortant de son mari Shahid. Elle a posté une photo d’un beau bouquet et l’a légendé comme « C’est comme ça que tu fais fondre mon cœur. @shahidkapoor je t’aime »,

Étant tout pâteux dans la section des commentaires, Shahid Kapoor a commenté: « Aucune quantité de fleurs ne correspondra jamais à votre parfum mon amour. »

Le commentaire a attiré tous les regards et a été très apprécié par les internautes.

Étant impressionnés par les deux, les fans ont inondé la publication de commentaires. L’un d’eux a écrit « aww » suivi d’une émoticône en forme de cœur tandis que certains fans ont spammé avec des cœurs. « Il a certainement un œil pour la beauté », a commenté un autre fan.

S’adressant à Filmfare dans le passé, Shahid a parlé de la vie avec Mira en disant: « Elle s’est mariée si jeune, a eu deux enfants et a dû trouver comment gérer cela alors qu’elle sortait elle-même de son enfance. Elle devait avoir ses rêves et ses désirs mais elle les a mis de côté. C’est beaucoup à gérer. De plus, le fait que nous ayons une différence d’âge, nous avons 13 ans d’écart.