Mira Rajput Kapoor entame une conversation sur «Les vérités de la maternité» avec son nouveau message | Nouvelles des gens

New Delhi: Mira Rajput Kapoor, l’épouse de Shahid Kapoor, est très active sur les réseaux sociaux et a été vue amplifier les demandes d’oxygène et de publications de collecte de fonds pendant la crise du COVID-19.

Récemment, la jeune célébrité a profité de son histoire Instagram pour engager une conversation sur les vérités sur la maternité dont on parle rarement en partageant une publication sur la même chose.

Le message a encouragé les jeunes mères à ne pas être sévères avec elles-mêmes lors de leurs «mauvais jours» et leur a demandé d’être fières d’elles-mêmes. Il a également demandé aux mères de prendre soin d’elles-mêmes et de prendre soin de leur bébé.

Sous le message, Rajput a écrit: « A tous les mamans, vous vous débrouillez bien ».

Jetez un œil à son message:

Shahid Kapoor et Mira Rajput se sont mariés il y a 5 ans le 7 juillet dans un Gurudwara à Gurgaon. C’était une affaire de famille avec seulement des amis proches présents. Ils sont l’un des couples puissants dans l’industrie du cinéma hindi et également un habitué de divers événements de mode.

Le duo a eu la chance d’avoir une petite fille nommée Misha le 26 août 2016 et a accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon nommé Zain en septembre 2018.

Tout comme son mari Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor est également un maniaque du fitness et est souvent aperçue à l’extérieur du gymnase.

Sur le plan du travail, Shahid travaille actuellement sur le remake en hindi du superhit Telugu «Jersey» avec Nani.