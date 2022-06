Mira Rajput étourdit dans une tenue super cool alors qu’elle part en vacances en Italie avec son mari Shahid Kapoor, les enfants

Shahid Kapoor, Mira Rajput et leurs deux enfants sont partis en vacances. Elle a également partagé des morceaux de son voyage en Italie avec ses followers. Mira a publié des images aujourd’hui tout en portant un haut tube, un short blanc et un haussement d’épaules orange accrocheur.

Mira Rajput était d’accord avec les acteurs de Bollywood Vidya Balan et Shefali Shah dans une interview sur la façon dont les hommes et les femmes sont traités différemment dans la famille. Les principales dames de Jalsa discutaient du fait que leurs maris, Siddharth Roy Kapur et Vipul Amrutlal Shah, n’étaient généralement pas interrompus au téléphone pendant qu’ils travaillaient. Sur son histoire Instagram, Mira a mis en ligne une vidéo de l’interview de Vidya Balan et Shefali Shah. Shefali Shah et Vidya Balan se sont tous deux prononcés contre les doubles standards qui existent chez eux.

Partageant l’interview sur son histoire Instagram, Mira a écrit: «L’égalité commence et s’étend à la maison. Quoi qu’elle fasse, le travail d’une femme mérite le respect. Alors la prochaine fois que vous pensez à interrompre ses appels, préparez-vous à ce qu’on vous demande quoi faire pour le dîner au milieu du vôtre », ainsi que des émojis applaudir alors qu’elle saluait les acteurs de Jalsa.

Pour les non-initiés, lors d’une session Ask Me Anything, Mira a affirmé qu’elle avait rencontré Shahid pour la première fois à l’âge de 16 ans. L’acteur a assisté à une fête à la maison organisée par des amis communs de leurs familles. Quelques années plus tard, en 2014, les familles reprennent contact et organisent la rencontre de Shahid et Mira.