Mira Rajput est ravie de découvrir une photo de retour de son mari Shahid Kapoor, son beau-frère Ishaan Khatter ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, s’est récemment rendue sur Instagram pour republier une photo de Shahid Kapoor et Ishaan Khatter et l’a sous-titrée avec une légende hilarante disant : « Bonjour les amis ». Sur la photo, Shahid avait l’air extrêmement jeune et les fans ont pu voir Ishaan Khatter comme un enfant mignon et adorable. La photo de retour survient après que Mira a publié une adorable photo d’elle et d’Ishaan Khatter en train de s’embrasser.

Découvrez la photo de retour:

L’épouse bien-aimée de Shahid Kapoor, Mira Rajput, partage une grande camaraderie avec son beau-frère Ishaan Khatter. Le duo est souvent vu en train de partager des messages d’appréciation l’un pour l’autre sur leurs publications respectives sur les réseaux sociaux.

Mira est une fervente utilisatrice des médias sociaux et a une énorme base de fans. Afin de les tenir au courant de sa vie personnelle, elle les traite souvent avec des informations intéressantes. Non seulement cela, Mira partage souvent des messages amusants liés à son mari Shahid et le duo partage ses plaisanteries mignonnes sur les réseaux sociaux.

Leur alchimie est extrêmement appréciée de leurs fans et ils parviennent toujours à attirer tous les feux de la rampe. Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015. Ils adorent maintenant les parents de deux enfants – Misha et Zain.

Sur le front de travail, Ishaan a été vu pour la dernière fois dans Ananya Panday-starrer ‘Khaali Peeli’. Il sera ensuite vu dans ‘Phone Booth’ aux côtés de Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi.

D’autre part, Shahid a terminé le tournage de son prochain projet « Jersey » aux côtés de son père Pankaj Kapur. Le film met également en vedette Pankaj Tripathi et Mrunal Thakur dans les rôles principaux.