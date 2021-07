Mira Rajput écrit une note sincère pour son « amour et sa vie » Shahid Kapoor pour célébrer leur sixième anniversaire de mariage

Shahid Kapoor et Mira Rajput sont mariés depuis six ans. Le couple fête aujourd’hui son sixième anniversaire de mariage. A cette occasion spéciale, Mira a partagé une adorable photo pour marquer le jalon de leur relation.

Sur la photo pâteuse, on peut voir Mira embrasser Shahid dans un gros câlin alors qu’il lui donne un bisou sur le front. Alors que Mira est vêtue d’un t-shirt noir, Shahid porte un t-shirt gris. Le couple semble éperdument amoureux l’un de l’autre.

En partageant la photo, Mira a écrit: « Je t’aime plus que les mots ne suffisent. Heureux 6, mon amour ma vie. Elle a également ajouté un emoji cœur.

Les fans et amis du couple se sont rendus dans la section commentaires pour les féliciter. La styliste de célébrités Anaita Shroff Adajania a écrit : « Joyeux anniversaire mes amours ! » tandis que la chanteuse Kanika Kapoor a laissé tomber des emojis de cœur et d’amour. Les acteurs Alia Bhatt, Katrina Kaif, Sonakshi Sinha, Kiara Advani et Ananya Panday ont tapé deux fois sur la photo.

Shahid Kapoor et Mira Rajput ont eu un mariage arrangé et ont un écart d’âge de 14 ans entre eux. En se souvenant du moment où ils se sont rencontrés pour la première fois, le Shahid Kapoor a déclaré plus tôt : « Je me suis senti shayad main iss ladki se shaadi kar sakta hoon (je peux peut-être épouser cette fille). Mais je me suis aussi dit : « à quoi pensez-vous ? saal ki hai besharam (Elle a 20 ans, sans vergogne !)”

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015, lors d’une cérémonie intime à Delhi en présence de leurs amis proches et de leur famille. En 2016, le couple a eu la chance d’avoir une fille – Misha Kapoor – une combinaison de leurs noms. En septembre 2018, Shahid et Mira sont devenus parents pour la deuxième fois d’un garçon nommé Zain Kapoor.

Shahid et Mira partagent souvent des photos entre eux sur leurs comptes de réseaux sociaux. Mira, à plusieurs reprises, a expliqué à quel point les deux font un travail formidable pour élever leurs enfants. Mira partage également un lien incroyable avec la famille de Shahid, en particulier son beau-frère, Ishaan Khatter.