Mira Rajput écrit une note romantique pour son mari Shahid Kapoor à l’occasion de son 6e anniversaire de mariage ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Shahid Kapoor, le puissant couple bollywoodien, et sa femme Mira Rajput célèbrent aujourd’hui leur sixième anniversaire de mariage, c’est-à-dire le 7 juillet (mercredi).

Partageant son bonheur sur Instagram, Mira a partagé une belle photo d’elle avec son mari Shahid et a écrit, « Je t’aime plus que les mots ne suffisent. Heureux 6, mon amour ma vie.. «

Sur la photo, on peut voir le duo se serrer dans les bras et le couple est tout sourire en posant pour la caméra.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015. Ils adorent maintenant les parents de deux enfants – et Zain.

Les tourtereaux sont souvent vus en train de partager des photos les uns des autres sur Internet. Les plaisanteries mignonnes de Mira et Shahid sont assez célèbres sur les réseaux sociaux et leurs fans n’en peuvent plus.

Côté travail, Shahid a terminé le tournage de son prochain projet « Jersey » aux côtés de son père Pankaj Kapur. Le film met également en vedette Pankaj Tripathi et Mrunal Thakur dans les rôles principaux.