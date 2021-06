Mira Rajput donne d’immenses objectifs d’entraînement avec son « équipe de rêve » Shahid Kapoor et Ishaan Khatter

Shahid Kapoor et sa femme, Mira Rajput Kapoor sont un couple très amoureux. Mira est également incroyablement proche de la famille de Shahid, y compris ses parents et ses frères et sœurs. Son affection pour son beau-frère et acteur, Ishaan Khattar est connue de tous.

Récemment, Mira a partagé une photo avec Ishaan et Shahid de leur look post-entraînement. Le trio avait l’air chic et tendance dans son avatar sportif. Alors que le frère portait des gilets et des shorts, Mira portait un soutien-gorge de sport rose et des leggings noirs. Ishaan avait même une mauvaise teinte noire. On peut les voir debout dans un parc avec une balançoire en arrière-plan. En sous-titrant la photo, elle a écrit : « Dream Team ».

Comme Mira Rajput n’a qu’un an de plus qu’Ishaan, les deux partagent un lien « bhabhi-devar » loufoque et amusant. Plus tôt, Mira avait révélé qu’Ishaan était la seule à l’appeler « bhabhi ». Le mois dernier, Mira sur son histoire Instagram a partagé une capture d’écran du chat vidéo qu’elle a eu avec l’acteur de « Dhadak ». Les deux pouvaient être vus en train de savourer leur tasse de café du matin.

Shahid et Mira se sont mariés en juillet 2015 lors d’une cérémonie privée à Gurgaon, dans l’Haryana. Le couple a accueilli leur fille Misha Kapoor en août 2016 et en septembre 2018, ils sont devenus parents d’un fils, Zain Kapoor.

Mira n’a pas encore rejoint Bollywood, cependant, elle est apparue sur quelques couvertures de magazines et dans des publicités aussi. La mère de deux enfants bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Elle a organisé avec succès une série Instagram intitulée « The India edit » qui couvre un éventail de sujets tels que la mode, l’Ayurveda, le yoga, etc. Elle a également récemment figuré dans Vogue India pour ses réalisations en tant que créatrice de contenu.