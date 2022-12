Mira Rajput confond les internautes avec son selfie “sans maquillage” ; les gens disent: “Ce n’est pas du tout une peau naturelle”

Mira Rajput, épouse de Shahid Kapoor, est très active sur les réseaux sociaux. La YouTubeuse et Influenceuse continue de régaler ses fans avec ses dernières photos. Comme Mira est connue pour prendre soin de sa peau et croit qu’il faut mener une vie saine avec suffisamment d’exercice et une alimentation appropriée, elle a posté un selfie avec un hashtag qui dit : “Pas de maquillage”. Alors que Mira voulait dire que c’est un maquillage qui ressemble à un sans maquillage, les internautes ont eu du mal à croire qu’elle ne s’est pas maquillée le visage.

Sur la photo, Mira a été vue regardant droit dans l’objectif de la caméra. Elle a gardé ses cheveux lâches et fluides. Mais les internautes ont rapidement remarqué que Mira avait appliqué un eye-liner, du rouge à lèvres et peut-être une crème hydratante. Depuis que Mira a utilisé le hashtag “sans maquillage” pour sa photo, les gens étaient confus et se demandaient quand l’application d’eye-liner, de rouge à lèvres et de crème hydratante était considérée comme un look “sans maquillage”.

Certains utilisateurs d’Instagram ont même fait savoir à Mira la véritable signification d’un look “sans maquillage”. “Aucun maquillage ne signifie, seulement un visage lavé sans aucun maquillage”, a écrit l’utilisateur. Beaucoup de gens se sont moqués de Mira pour l’avoir appelée photo sans maquillage. Cela a conduit à plus de confusion parmi ses abonnés.

Un utilisateur d’Instagram a essayé de décoder ce que signifie réellement la version “sans maquillage” de Mira. “Les gars, elle a clairement écrit nomakeup makeup. C’est un peu déroutant à comprendre mais c’est un maquillage qui ressemble à pas de maquillage”, a écrit l’internaute. Un autre utilisateur a fait la lumière sur le hashtag de Mira et a déclaré : “Dieu, les gens ne lisent pas correctement, elle a dit qu’il n’y avait pas de maquillage ! Ce qui signifie un maquillage d’apparence naturelle !!! Tu es magnifique chérie.”

Mira est connue pour défendre une vie saine et cela se reflète dans ses publications sur les réseaux sociaux. Une fois, elle a partagé un selfie affichant son éclat post-entraînement. Cependant, le message avait une tournure lorsque Mira a révélé que pour l’entraînement et la lueur du matin, elle voulait remercier son réveil et non son mari, Shahid Kapoor.