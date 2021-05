Mira Kapoor partage la photo «  désordonnée  » de son mari Shahid Kapoor, demande «  est-ce que tous les hommes sont comme ça?  » | Nouvelles des gens

New Delhi: La superbe épouse de la superstar de Bollywood Shahid Kapoor, Mira Rajput, a récemment eu une plainte à déposer au sujet de son mari. Devinez quoi? Mira s’est rendue sur son Instagram et s’est moquée de Shahid pour l’un de ses actes.

Sur la photo, les chaussures et les chaussettes de Shahid sont jetées par terre, de manière désordonnée. Elle a sous-titré le message comme suit: «Tous les hommes sont-ils comme ça».

L’image devient virale sur Internet et les gens partagent des histoires à ce sujet. Les fans de Shahid et Mira adorent leurs plaisanteries sur les réseaux sociaux.

Mira est une fervente utilisatrice des médias sociaux et est souvent vue en train de divertir sa famille Instagram avec ses articles de style de vie sur la beauté et le régime de remise en forme. On la voit également partager des informations sur son parcours de maternité et, parfois, s’adonner à ses fans avec quelques sessions interactives.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015. Ils adorent maintenant les parents de deux enfants – Misha et Zain.

Sur le plan du travail, Shahid a terminé le tournage de son prochain projet «Jersey» aux côtés de son père Pankaj Kapur. Le film met également en vedette Pankaj Tripathi et Mrunal Thakur dans des rôles principaux.