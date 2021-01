Mira Kapoor, Mini Mathur et Kusha Kapila ont rejoint l’initiative Mission Paani Waterthon de Network18 pour sensibiliser le public à la crise imminente de l’eau et à la manière dont le monde doit être prêt à y faire face. Ils ont partagé comment ils conservent l’eau dans leur vie quotidienne et ont insisté sur l’utilisation des médias sociaux comme outil de sensibilisation à la conservation de l’eau.

À propos de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de la conservation de l’eau, Mini a déclaré: «Mes enfants étudient à l’école et sont aussi conscients que moi de la façon de conserver l’eau. Qu’il s’agisse de fermer l’eau du robinet pendant le brossage des dents ou de couper l’eau du bain, ils En même temps, nous devons préparer nos enfants à une vie où ils n’auront pas autant d’eau à l’avenir. «

Mira a ajouté: « Je pense qu’il est important de ne pas gaspiller d’eau. En matière d’assainissement, nous devons nous assurer que nos toilettes sont propres, que les robinets d’eau sont fermés et que la propreté est maintenue afin que les moustiques ne se reproduisent pas. Je voudrais soutenir organisations qui cherchent à construire des toilettes pour les femmes. «

Interrogé sur la conversation sur la conservation de l’eau sur les réseaux sociaux, Kusha a déclaré: « Je suis extrêmement triste d’informer que moi-même je n’ai pas fait assez pour soulever cette cause. Les médias sociaux sont un grand outil. Maintenant, lorsque nous nous remettons de corona, nous pouvons avoir un programme sur la conservation de l’eau sur les médias sociaux. C’est le moment où les gens devraient le faire et de plus en plus de gens peuvent être encouragés. «

Partageant quelques conseils pour économiser l’eau, Kusha a déclaré: « Je m’assure que les robinets ne sont pas ouverts pendant que je me brosse les dents. J’économise également l’eau du filtre et je l’utilise pour arroser les plantes. »

Concernant les conseils sur la conservation de l’eau, Mini a déclaré: «Nous pouvons mettre des censeurs de robinet pour contrôler le débit d’eau. J’envoie des liens vers les gens sur les réseaux sociaux d’où acheter ces produits. Nous pouvons installer des compteurs d’eau chez nous pour sensibiliser à la consommation d’eau. «

Mira a déclaré qu’elle utilisera son influence sur les réseaux sociaux pour promouvoir la bonne cause de la conservation de l’eau. «Je soutiendrai Water Aid qui s’intéresse à la conservation de l’eau. J’énumérerai 4 à 5 étapes pour conserver l’eau sur mon profil de réseau social. Nous utilisons les eaux usées d’OI pour arroser nos plantes à la maison. Nous devons également limiter l’utilisation de l’eau à des fins récréatives comme des pistolets à eau pour les enfants. Je partagerai tout cela et plus encore avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. «

Mini a ajouté: « Nous devons examiner comment nous pouvons sensibiliser notre propre municipalité à la récupération de l’eau. Nous devons également mettre l’accent sur des habitudes d’achat plus faibles, la réutilisation et la réutilisation des vêtements pour économiser l’eau. » Elle a dit: « Je répète les tenues tout le temps. » Kusha a ajouté: « Je n’ai pas acheté de tenues en 2020. »