Minzaal rebondit pour remporter Hackwood Stakes pour Owen Burrows | Nouvelles de la course

L’élégant opérateur d’Owen Burrow, Minzaal, a rebondi pour remporter le groupe trois bet365 Hackwood Stakes à Newbury samedi.

C’était le premier succès de l’enfant de quatre ans depuis qu’il a décroché le Gimcrack au cours d’une saison juvénile impressionnante et il a justifié la décision de son entraîneur de baisser légèrement ses vues, après avoir participé à des concours de sprint chauds depuis.

Le vainqueur de Wokingham, Rohaan, semblait susceptible de sauvegarder son succès à Royal Ascot en frappant le front à un mètre de chez lui, mais c’est le co-favori 4-1 qui a pris le commandement dans les phases finales et a frappé fortement la ligne entre les mains de Jim Crowley. .

Rohaan est passé quatrième dans le dernier demi-tour avec Go Bears Go et Dubawi Legend terminant respectivement deuxième et troisième après avoir toujours été à l’avant-garde vers le rail des tribunes.

C’était une deuxième victoire dans la course en trois ans pour Burrows, qui s’ajoute au succès de Tabdeed en 2020, et son 10e vainqueur de la saison l’a vu décrocher un gros prix samedi pour le deuxième week-end consécutif après la victoire d’Anmaat dans John le week-end dernier. Smith’s Cup à York.

Crowley a déclaré: “J’étais vraiment content de lui. Je pensais vraiment qu’il allait gagner à Royal Ascot, alors j’ai été déçu. Il a un peu trop bien voyagé à Ascot ce jour-là et avec les pommettes enlevées, il a bien fait. Il a fait face avec le sol.

“Son action et sa meilleure forme suggèrent qu’il est meilleur avec un peu de coupe.

“Il ne m’a pas surpris en ce qui concerne le terrain aujourd’hui car c’est un cheval de très grande classe, qui a remporté un Gimcrack et a terminé deuxième dans un Middle Park.

“C’est bien que nous l’ayons remis sur les rails et j’espère qu’il rejoindra la société du groupe 1. C’est bien d’avoir des gagnants comme celui-ci les grands jours.”

Burrows: “Nous sommes allés à Ascot et avons pensé qu’il était en très bon état et nous avons essayé quelque chose – lui mettre les joues et cela n’a pas fonctionné. Jim a juste senti qu’il voyageait un peu trop bien à un rythme soutenu et il était là un 1 400 mètres plus bas, mais au cours de ce dernier furlong, il était une force épuisée. Nous sommes revenus à ce que nous savons et nous sommes ravis de le récupérer.

“C’est ce que c’est. Si nous pouvions tous remonter le temps, nous serions tous des génies, n’est-ce pas ?

“Il est tellement décontracté, alors nous avons pensé que nous allions essayer quelque chose, mais cela n’a pas fonctionné, alors vous vivez et apprenez.

“Il gère ce terrain rapide mais Jim est catégorique, il est meilleur avec un peu de coupe. Qui sait ce que ce sera à Haydock, mais assez souvent il y a un peu de jus là-haut, donc la Sprint Cup est sur les cartes. “