Minutie des 49ers : sur le retour en force de Deebo Samuel, le cadeau d’en haut de Brandon Aiyuk

Les 49ers de San Francisco et les Lions de Détroit ressemblaient beaucoup à des jumeaux intraconférence dimanche.

Les deux équipes ont remporté 11 premiers essais au sol et ont terminé 6 sur 12 lors des troisièmes essais. Ils ont chacun réalisé un chiffre d’affaires. Les Lions ont terminé avec 442 verges offensives totales. Les 49ers totalisaient 413 verges. Une équipe s’est épanouie en première mi-temps, l’autre en seconde.

Une grande différence, bien sûr, est que les Lions ont retourné le ballon à deux reprises, tandis que les 49ers l’ont fait une fois : à la fin du match sans aucun temps au compteur.

Les 49ers ont également devancé leurs adversaires en termes de temps de possession, conservant le ballon pendant 32 :12. Ils ont réalisé 66 jeux offensifs contre 72 pour les Lions. Voici comment les clichés individuels ont été divisés…

Stratège: Brock Purdy 66

Purdy s’est distingué de son homologue des Lions, Jared Goff, par sa capacité à courir et ses capacités d’improvisation. Il a réalisé deux des trois plus longues courses de la compétition pour les 49ers, une paire de 21 verges qui ont aidé à établir des touchés.

Il a également réalisé deux passes décisives, une dans laquelle il s’est précipité vers sa gauche au troisième essai et a lancé une passe vers le milieu du terrain que Jauan Jennings a attrapée d’une main. Encore mieux a été l’évasion de Purdy à la manière de Houdini de la sécurité éclair Ifetu Melifonwu à la fin du troisième quart, ce qui a conduit à un achèvement de 10 verges pour Kyle Juszczyk sur la touche.

Alors que Goff était 3 sur 13 sous la pression dimanche, Purdy était 11 sur 15, mais avec une interception au deuxième quart. Il a également absorbé plusieurs gros coups sûrs, comme lorsque le plaqueur défensif Alim McNeill a battu le centre Jake Brendel et a frappé Purdy alors qu’il lançait un lancer de 15 verges à Deebo Samuel au premier quart et lorsque le secondeur James Houston l’a frappé tard – et casque contre casque – au quatrième trimestre. Le contact était si important que le casque de Purdy fut presque arraché de sa tête.

Cela aurait presque certainement déclenché un appel brutal au passeur en saison régulière. L’équipage de Clete Blakeman a cependant avalé ses sifflets dimanche et n’a imposé que cinq pénalités.

Revenir: Christian McCaffrey 60, Juszczyk (arrière) 40, Elijah Mitchell 6, Samuel 1

Pourquoi McCaffrey n’a-t-il pas joué les cinq derniers snaps offensifs ? Il a atterri durement sur le côté de son épaule à la fin de sa course de 25 verges au quatrième quart et a déclaré que son épaule « était un peu bizarre » en conséquence. Après le match, il a dit qu’il allait bien mais qu’il ne voulait pas risquer de problèmes de préhension à la fin du match, c’est pourquoi Mitchell a effectué les dernières courses.

Juszczyk, quant à lui, ressemblait à Lynn Swann alors qu’il gardait ses orteils dans les limites du terrain sur le tir de 10 verges de Purdy au troisième quart. Il a également capté une passe de 23 verges au premier quart. Ses 33 verges sur réception étaient son maximum depuis qu’il en avait 34 contre les Chiefs de Kansas City lors de la semaine 7 la saison dernière.

Destinataire: Brandon Aiyuk 56 ans, Samuel 50 ans, Jennings 28 ans, Chris Conley 3 ans, Ray-Ray McCloud III 3 ans

La réception d’une passe déviée de 51 verges d’Aiyuk semblait être un signe venu d’en haut. C’était le jeu le plus long de la compétition pour les deux équipes et le deuxième plus long de la saison pour Aiyuk (71 verges contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la semaine 11), et cela a semblé débloquer les 49ers en attaque et en défense.

“Cela a en quelque sorte débloqué toute l’équipe”, a déclaré par la suite l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. « Juste après avoir obtenu ce chiffre d’affaires, je crois que (Tashaun) Gipson a forcé le fumble – c’était énorme. Juste après cela, on pouvait ressentir tout l’élan avec nos joueurs, le stade, sur la touche. C’était comme si c’était après ça.

Il est à noter qu’Aiyuk et Purdy n’ont pas pris un bon départ. Aiyuk a obtenu le premier attrapé des 49ers de la journée, un tir de 11 verges lors du premier entraînement. Mais les cinq suivants qui sont allés à Aiyuk étaient inachevés. Cela inclut une autre tentative hors calendrier de Purdy sur laquelle Aiyuk semblait avoir une idée mais n’a pas pu réussir.

“C’était un gros problème”, a déclaré Shanahan à propos de l’inachèvement. “Qu’il revienne et se rachète complètement et encore plus avec l’une des meilleures captures que j’ai jamais vues, dans le plus grand moment – ​​nous en serons tous extrêmement reconnaissants toute notre vie.”

Les 51 clichés de Samuel représentaient 77 pour cent du total offensif, ce qui est légèrement inférieur à son allocation habituelle. Sa blessure à l’épaule gauche, une énorme histoire au début de la semaine d’entraînement, ne semble pas être un grand facteur, puisque Samuel a terminé avec 96 verges au total, dont 75 après le contact initial.

Samuel avait également l’une des meilleures lignes d’après-match lorsqu’on lui a posé des questions sur le coup aveugle du sécurité CJ Gardner-Johnson – sur l’épaule douloureuse de Samuel – peu de temps après l’interception. Gardner-Johnson, avec qui Samuel avait rivalisé au cours de la saison, a été pénalisé de 15 verges pour un blocage illégal du côté aveugle.

« Tu dois m’attraper quand je ne regarde pas », dit-il. “C’est la seule façon pour toi de m’avoir.”

Fin serrée: George Kittle 64 ans, Charlie Woerner 11 ans, Brayden Willis 3 ans

Kittle, qui a réussi la tentative de coup de pied en jeu de Détroit à 56 secondes de la fin, a noté qu’il n’avait pas réussi à obtenir un coup de pied en jeu lors de la première semaine de la saison 2021 à Détroit, la dernière fois que les 49ers ont affronté les Lions. La balle rebondissante a ricoché sur son masque ; les Lions se sont repris, puis ont rapidement réduit l’avance des 49ers, qui semblait insurmontable quelques minutes plus tôt, à 41-33.

Kittle était presque au même endroit dimanche et cette fois-ci, il a habilement récupéré le ballon, ce qui a essentiellement assuré la victoire. (Les Lions ont également été appelés pour avoir touché illégalement le jeu, donc toute récupération par Detroit aurait été annulée.)

“J’ai dit : ‘Regarde-moi avoir une (opportunité) avec ça’ – et je l’ai fait !” » dit Kittle.

Kittle (orteil) et le demi de coin Ambry Thomas (cheville) étaient les seuls joueurs répertoriés sur le rapport de blessure de Shanahan jour après match. Il a caractérisé les deux comme étant au jour le jour.

Ligne offensive : Trent Williams 66 ans, Aaron Banks 66 ans, Brendel 66 ans, Jon Feliciano 66 ans, Colton McKivitz 66 ans

Williams, excité, a parlé aux lignes offensives et défensives pendant les échauffements, puis a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Il n’a permis aucune pression de passe et est reparti avec une note globale de 90,2 de Pro Football Focus, sa deuxième plus haute de la saison (93,2 contre les Commanders de Washington lors de la semaine 16).

Cette note contrastait également fortement avec ses deux précédentes participations au match de championnat NFC. Il jouait avec une cheville blessée lors du match de 2021 et a terminé avec une note de 52,5. L’année dernière, il a été exclu du match contre les Eagles de Philadelphie et a obtenu une note de 53,2. Les deux ont été les plus basses de ces saisons respectives pour Williams.

Pressions du quart-arrière autorisées :

• Williams, 0

• Brendel, 1

• Félicien, 2 ans

• Banques, 3

• McKivitz, 3 ans

Banks, quant à lui, a réussi un joli blocage sur le score d’un mètre de McCaffrey au troisième quart. Juszczyk a éliminé le secondeur sur le bord et les gars du côté droit – McKivitz et Woerner bloqués – et Banks s’est retiré de son poste de garde gauche pour ouvrir la voie à McCaffrey.

Ligne défensive: Nick Bosa 70, Chase Young 56, Arik Armstead 53, Javon Hargrave 51, Javon Kinlaw 22, Kevin Givens 15, Randy Gregory 14, Sebastian Joseph-Day 5, Robert Beal Jr. 2

Bosa était à la défense ce que Williams était à l’offensive. Il a joué tous les snaps sauf deux et a terminé avec deux sacs et huit pressions, le maximum pour les deux équipes.

Après avoir blitzé les Packers de Green Bay seulement deux fois lors de la ronde de division, les 49ers ont blitzé neuf fois dimanche, le secondeur Dre Greenlaw étant le rusher supplémentaire le plus fréquent.

Pressions du quart-arrière :

• Bosa, 8 ans

• Armstead, 4

• Hargrave, 3 ans

• Kinlaw, 2 ans

• Jeune, 1

• Loi verte, 1

La ligne défensive, bien sûr, a eu du mal à arrêter la course, en particulier les courses extérieures qui l’ont tourmentée contre les Packers. Les deux adversaires des séries éliminatoires ont utilisé avec succès des lancers de crack – lorsqu’un receveur bloque sur une extrémité défensive – contre les 49ers. Tout comme le coordonnateur défensif Steve Wilks la semaine dernière, Shanahan n’a pas critiqué lundi les ailiers défensifs à la limite, mais plutôt les joueurs qui auraient dû les poursuivre. Il n’était pas satisfait de la course de 42 verges de Jameson Williams lors du premier entraînement et du score de 15 verges de Jahmyr Gibbs au deuxième quart.

“Ce jeu m’a déçu parce que je pensais que notre poursuite était aussi mauvaise que toute l’année – sur les deux longues courses”, a déclaré Shanahan. «Nous avons pris l’avantage, pas avec l’ailier défensif parce qu’ils l’ont bloqué, mais nous l’avons fait avec le gars suivant pour faire reculer (la course). Et lorsque nous avons fait demi-tour, notre poursuite n’était pas là, et c’était la chose la plus décevante des deux passes de touché.

Givens, Kinlaw et Young semblaient avoir eu une chance de vaincre Gibbs avant qu’il ne marque s’ils avaient couru plus fort.

Secondeur : Fred Warner 72, Greenlaw 72, Oren Burks 16

Warner a raté un plaquage au deuxième quart qui a conduit à un premier essai des Lions. Après cela, cependant, il a mené la charge défensive de San Francisco. Il a terminé avec 13 plaqués, égalant ainsi son sommet de la saison. Pour la deuxième semaine consécutive, les 49ers ont raté neuf plaqués. Les Lions en avaient 16.

Demi de coin : Charvarius Quartier 72, Déommodore Lenoir 72, Thomas 42

Voici à quel point les Lions respectent Ward : il a couvert 43 clichés dimanche, et Détroit l’a ciblé une fois. Thomas, quant à lui, a rebondi après son mauvais match contre les Packers. Il a été visé quatre fois et a accordé deux attrapés pour 39 verges.