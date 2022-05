Minutes de la Fed : mai 2022 – La politique monétaire pourrait entrer en territoire restrictif

Plus tôt ce mois-ci, les responsables de la Réserve fédérale ont souligné la nécessité de relever les taux d’intérêt rapidement et peut-être plus que ce que les marchés anticipent pour s’attaquer à un problème d’inflation en plein essor, ont montré les procès-verbaux de la réunion publiés mercredi.

Non seulement les décideurs ont vu la nécessité d’augmenter les taux d’emprunt de référence de 50 points, mais ils ont également déclaré que des hausses similaires seraient probablement nécessaires lors des prochaines réunions.

Ils ont en outre noté que la politique pourrait devoir dépasser une position “neutre” dans laquelle elle n’est ni favorable ni restrictive à la croissance, une considération importante pour les banquiers centraux qui pourrait se répercuter sur l’économie.

“La plupart des participants ont jugé que des augmentations de 50 points de base de la fourchette cible seraient probablement appropriées lors des deux prochaines réunions”, indique le procès-verbal. En outre, les membres du Comité fédéral de l’open market ont indiqué qu'”une position restrictive de la politique pourrait bien devenir appropriée en fonction de l’évolution des perspectives économiques et des risques qui pèsent sur les perspectives”.

La session des 3 et 4 mai a vu le FOMC, qui fixe les taux, approuver une hausse d’un demi-point de pourcentage et présenter un plan, à partir de juin, pour réduire le bilan de 9 000 milliards de dollars de la banque centrale, composé principalement de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires.

Il s’agissait de la plus forte augmentation de taux en 22 ans et survenait alors que la Fed tentait de faire baisser l’inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Les prix du marché voient actuellement la Fed passer à un taux directeur d’environ 2,5 % à 2,75 % d’ici la fin de l’année, ce qui serait cohérent avec le point où de nombreux banquiers centraux envisagent un taux neutre. Toutefois, des déclarations au procès-verbal indiquent que le comité est prêt à aller plus loin.

“Tous les participants ont réaffirmé leur ferme engagement et leur détermination à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la stabilité des prix”, indique le résumé de la réunion.

“À cette fin, les participants ont convenu que le Comité devrait rapidement faire évoluer l’orientation de la politique monétaire vers une position neutre, à la fois par des augmentations de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux et des réductions de la taille du bilan de la Réserve fédérale”, a-t-il poursuivi. .

Sur la question du bilan, le plan consistera à permettre à un niveau plafonné de revenus de rouler chaque mois, un nombre qui atteindra 95 milliards de dollars d’ici août, dont 60 milliards de dollars de bons du Trésor et 35 milliards de dollars pour les hypothèques. Le procès-verbal indique en outre qu’une vente pure et simple de titres adossés à des créances hypothécaires est possible, moyennant un préavis bien à l’avance.

Le procès-verbal mentionnait l’inflation 60 fois, les membres s’inquiétant de la hausse des prix, même s’ils étaient convaincus que la politique de la Fed et l’assouplissement de plusieurs facteurs contributifs, tels que les problèmes de chaîne d’approvisionnement, combinés à une politique monétaire plus stricte aideraient la situation. D’autre part, les responsables ont noté que la guerre en Ukraine et les blocages associés à Covid en Chine aggraveraient l’inflation.

Lors de sa conférence de presse après la réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a pris la décision inhabituelle de s’adresser directement au public américain pour souligner l’engagement de la banque centrale à maîtriser l’inflation. La semaine dernière, Powell a déclaré dans une interview au Wall Street Journal qu’il faudrait “des preuves claires et convaincantes” que l’inflation descendait à l’objectif de 2% de la Fed avant que les hausses de taux ne s’arrêtent.

Parallèlement à leur détermination à faire baisser l’inflation, des inquiétudes concernant la stabilité financière se sont fait jour.

Les responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une politique plus stricte pourrait entraîner une instabilité à la fois sur le Trésor et sur le marché des matières premières. Plus précisément, le procès-verbal a mis en garde contre “les pratiques de négociation et de gestion des risques de certains acteurs clés des marchés des matières premières [that] n’étaient pas entièrement visibles pour les autorités de régulation.”

Les problèmes de gestion des risques “pourraient donner lieu à d’importantes demandes de liquidités pour les grandes banques, les courtiers et leurs clients”.

Pourtant, les responsables sont restés déterminés à augmenter les taux et à réduire le bilan. Le procès-verbal indiquait que cela laisserait la Fed “bien positionnée plus tard cette année” pour réévaluer l’effet de la politique sur l’inflation.