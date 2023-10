Minutes de la Fed d’octobre 2023 :

Toutefois, dans le diagramme en points des attentes individuelles des membres, environ deux tiers des membres de la commission ont indiqué qu’une augmentation supplémentaire serait nécessaire avant la fin de l’année. Depuis mars 2022, le FOMC a relevé son taux d’intérêt directeur à 11 reprises, le portant dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, le niveau le plus élevé depuis 22 ans.

Un autre point d’accord complet était la conviction « que la politique devrait rester restrictive pendant un certain temps jusqu’à ce que le Comité soit convaincu que l’inflation baisse durablement vers son objectif ».

« Une majorité des participants ont jugé qu’une augmentation supplémentaire du taux cible des fonds fédéraux lors d’une prochaine réunion serait probablement appropriée, tandis que certains ont jugé probable qu’aucune nouvelle augmentation ne serait justifiée », indique le résumé de la réunion politique des 19 et 20 septembre. déclaré.

Même si les opinions divergent sur la nécessité d’un resserrement plus poussé de la politique, il y a unanimité sur un point : les taux devraient rester élevés jusqu’à ce que les décideurs soient convaincus que l’inflation revient à 2 %.

Dans le même temps, une poignée de responsables de la banque centrale, dont le vice-président Philip Jefferson, le gouverneur Christopher Waller et les présidents régionaux Raphael Bostic d’Atlanta, Lorie Logan de Dallas et Mary Daly de San Francisco, ont indiqué que le resserrement des conditions financières pourrait annuler la nécessité de nouvelles randonnées. Dans le groupe, Logan, Waller et Jefferson voteront cette année au FOMC.

« De notre point de vue, la Fed a convergé tardivement vers l’idée du plus petit commun dénominateur selon laquelle la hausse des rendements signifie qu’il n’est actuellement pas nécessaire de relever les taux à nouveau », a écrit Krishna Guha, responsable de la politique mondiale et de la stratégie des banques centrales chez Evercore ISI. . Guha a ajouté que les responsables voulaient attendre avant de s’enfermer dans une position à plus long terme sur les taux. »

Les marchés ont été déconcertés après la publication du procès-verbal, les moyennes des principales chaussettes étant légèrement plus élevées avant la clôture. Les traders sur le marché à terme des fonds fédéraux ont réduit leurs paris sur de nouvelles hausses de taux – à seulement 8,5 % en novembre et 27,9 % en décembre, selon l’indicateur FedWatch du groupe CME.

Lors de la réunion, les membres favorables à de nouvelles hausses ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’inflation. En fait, le procès-verbal indique que « la plupart » des membres du FOMC voient des risques à la hausse pour les prix, ainsi que le potentiel d’un ralentissement de la croissance et d’une hausse du chômage.

Les économistes de la Fed ont noté que l’économie s’est révélée plus résiliente que prévu cette année, mais ils ont évoqué un certain nombre de risques. La grève des travailleurs de l’automobile, par exemple, était censée ralentir « un peu » la croissance et éventuellement faire augmenter l’inflation, mais seulement temporairement.

Le procès-verbal indique que les consommateurs ont continué à dépenser, même si les responsables s’inquiètent de l’impact du resserrement des conditions de crédit, de la diminution des mesures de relance budgétaire et de la reprise des remboursements des prêts étudiants.

« De nombreux participants ont fait remarquer que les finances de certains ménages étaient sous pression dans un contexte d’inflation élevée et de baisse de l’épargne et qu’ils avaient de plus en plus recours au crédit pour financer leurs dépenses », indique le procès-verbal.

Les données sur l’inflation, notamment en ce qui concerne les attentes futures, indiquent généralement des progrès vers l’objectif de 2 % de la banque centrale, même s’il y a eu quelques ratés.

La Fed a reçu de mauvaises nouvelles en matière d’inflation mercredi, lorsque le ministère du Travail a déclaré que l’indice des prix à la production, une mesure de l’inflation au niveau de gros, avait augmenté de 0,5 % en septembre.

Bien que ce chiffre soit un peu inférieur à celui d’août, il était supérieur aux estimations de Wall Street et a porté le taux PPI sur 12 mois à 2,2 %, son plus haut niveau depuis avril et au-dessus de l’objectif d’inflation annuel de 2 % convoité par la Fed.

L’IPP annonce la publication jeudi de l’indice des prix à la consommation, qui devrait afficher une inflation globale à 3,6 % en septembre, et une inflation de base hors alimentation et énergie à 4,1 %.