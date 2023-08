Minuterie, dés, Pac-Man : 11 astuces que vous pouvez faire avec la recherche Google

Faire en sorte que Google effectue des recherches sur le Web pour vous, c’est bien beau, mais il y a une tonne de fonctionnalités disponibles via le boîte simple sur le site Web le plus visité au monde . Vous pouvez appeler ces fonctionnalités bonus, ou des œufs de Pâques, ou des astuces cachées, mais elles sont toutes utiles à votre manière et peuvent être lancées en vous rendant sur google.com.

1) Lancer un dé

L’une des astuces les plus connues de la boîte de recherche Google, vous pouvez taper « lancer un dé » pour faire exactement cela. Clique le Rouler pour continuer à rouler, et ajoutez des dés supplémentaires (avec un certain nombre de faces) en cliquant sur les boutons sous le graphique de roulement. Vous pouvez également spécifier le nombre de dés que vous voulez et le nombre de faces qu’ils ont dans votre requête d’origine.

2) Vérifiez votre grammaire

Assurez-vous de ne pas faire d’erreur de grammaire en tapant la phrase ou la phrase que vous souhaitez vérifier, suivie de « vérifier la grammaire ». Soit vous recevrez une coche verte qui signifie que tout va bien, soit vous recevrez la correction, que vous pouvez copier dans le presse-papiers, ou Google ne le saura pas de toute façon et présentera simplement les résultats de recherche normaux.

Capture d’écran : Google

3) Accédez à un niveau à bulle

Si vous avez besoin de vérifier si une surface est plane ou non, un niveau à bulle est intégré à Google. Il vous suffit de vous assurer que vous utilisez Chrome pour Android ou iOS pour qu’il s’affiche. Cela ne fonctionnera pas sur le bureau, car votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau n’a pas les capteurs nécessaires intégrés pour pouvoir dire si quelque chose est de niveau ou non.

Tapez « niveau de bulle » dans Google dans Chrome pour mobile, et il apparaîtra (vous devrez peut-être donner à Chrome l’autorisation d’accéder aux fonctionnalités nécessaires). Le niveau à bulle fonctionne dans n’importe quelle direction, vous pouvez donc mesurer si quelque chose est parallèle ou perpendiculaire en utilisant l’un des bords de votre téléphone ou en le posant à plat. L’angle est également indiqué, en degrés.

4) Avoir des nombres écrits sous forme de mots

Google peut vous dire instantanément que 173 232 934 est cent soixante-treize millions deux cent trente-deux mille neuf cent trente-quatre : il vous suffit de taper le nombre de votre choix dans le champ de recherche Google, puis d’ajouter « = anglais » à la fin. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de savoir comment dire un nombre particulièrement élevé.

Capture d’écran : Google

5) Jouez à Pac-Man

Entrez « pac-man » dans Google, et non seulement vous obtiendrez les résultats de recherche standard sur le jeu vidéo classique, mais vous pourrez également y jouer directement dans votre navigateur en cliquant sur Jouer sous le graphique Pac-Man. Le gameplay et les commandes sont assez simples : vous devez utiliser les touches fléchées de votre clavier pour vous déplacer.

6) Jouez au solitaire

Pendant que nous parlons de jeux, le jeu de cartes classique Solitaire est également intégré directement dans le champ de recherche Google, et une simple commande « jouer au Solitaire » suffit pour l’afficher : cliquez sur le bouton Jouer du widget du jeu pour obtenir commencé. Ce n’est pas le jeu le plus éprouvant, mais il passe assez bien le temps et vous avez le choix entre deux niveaux de difficulté différents.

7) Démarrer un métronome

Si vous avez besoin de garder le rythme ou simplement de vider votre esprit pendant un moment, tapez « métronome » dans le champ de recherche Google. Vous pourrez définir les battements par minute que vous souhaitez, puis vous pourrez cliquer sur le bouton de lecture bleu pour démarrer l’outil. La vitesse du métronome peut continuer à être ajustée pendant qu’il joue (d’aussi bas que 40 bpm à aussi haut que 218 bpm).

Capture d’écran : Google

8) Faites un exercice de respiration

Vous vous retrouvez épuisé par les pressions de la journée ? Vous ressentez le stress de tout ce que vous devez gérer ? Tapez « exercice de respiration » dans le champ de recherche Google et vous serez guidé à travers un exercice de respiration simple d’une minute directement dans votre navigateur. Il n’y a pas d’audio d’accompagnement, alors ne vous inquiétez pas de déranger quelqu’un autour de vous.

9) Dites à Google que vous êtes curieux

Bien sûr, les faits amusants ne manquent pas sur le Web, mais si vous dites à Google que « je me sens curieux », vous recevrez une petite pépite d’anecdotes extraites de l’un des sites Web que Google a exploré. C’est parfait si vous avez un quiz que vous devez écrire, ou si vous voulez remplir quelques minutes de temps d’arrêt avec quelque chose qui est réellement éducatif.

Vous pouvez continuer à rafraîchir la page pour continuer à obtenir de nouveaux faits – et pendant le temps que nous avons testé l’outil dans la boîte de recherche Google, nous avons appris qui figure sur le billet de 500 dollars, qui était la dernière personne à marcher sur la Lune , pourquoi le corps peut éprouver des frissons et quel pourcentage de la population est considéré comme ambidextre.

Capture d’écran : Google

10) Démarrer un minuteur

Entrez « timer » dans le champ de recherche Google pour afficher une fonction de minuterie simple, ainsi qu’un outil de chronomètre (entrez « stopwatch » pour accéder directement au chronomètre). Vous n’obtenez pas beaucoup de fonctionnalités, mais il est pratique d’avoir directement dans votre navigateur Web. Vous pouvez également être précis dans vos termes de minuterie : « Démarrer une minuterie pendant 10 minutes et 17 secondes », par exemple.

11) Lancer une pièce

Ce n’est pas différent de lancer un dé, mettre « lancer une pièce » dans la boîte de recherche Google affichera un graphique d’une pièce retournée avant d’afficher pile ou face – cliquez sur le bouton en dessous si vous voulez recommencer. Cependant, vous ne pouvez pas lancer plusieurs pièces en tandem. Si vous avez une décision à prendre dont vous n’êtes pas sûr, c’est certainement l’une de vos options…