Minute minutie des 49ers : les CB se sont démarqués contre les Cowboys ; Aaron Banks évite une blessure grave

Avec 13 min 55 s à jouer dimanche, le seul partant défensif sur le terrain des 49ers de San Francisco était l’ailier défensif Clelin Ferrell.

C’était le genre de soirée que c’était pour les 49ers : si dominants pendant les trois quarts, l’équipe pouvait rouler – et obtenir quelques clichés pour les jeunes et les nouveaux arrivants – au quatrième quart.

Les 49ers ont gardé le ballon pendant 37 min 05 s et ont réalisé 71 jeux offensifs contre seulement 49 jeux offensifs pour les Cowboys de Dallas. C’est le plus petit nombre de clichés pour la défense des 49ers depuis qu’elle en a eu 46 lors de la victoire de la semaine 13 contre Miami la saison dernière. Dimanche, cependant, aucun joueur défensif n’a enregistré la totalité du montant. Le cornerback Deommodore Lenoir a joué le plus – 37 snaps.

Voici comment les nombres de clichés individuels ont été divisés :

Stratège: Brock Purdy 60 ans, Sam Darnold 11 ans

Lorsque Mac Jones, un quart-arrière que les 49ers envisageaient de remporter au premier tour en 2021, a affronté les Cowboys la semaine dernière, il a complété 57 pour cent de ses passes, a lancé deux interceptions (dont une qui a été renvoyée pour un touché) et a terminé avec une note de passeur de 39,9. .

Contre la même défense, Purdy a complété 71 pour cent de ses passes, lancé quatre touchés et terminé avec une note de passeur de 144,4. Sa note de 123,1 sur cinq matchs continue de mener la NFL et son pourcentage d’achèvement de 72,1 est derrière Josh Allen des Buffalo Bills (73,1).

Le pourcentage d’achèvement de 70,4 pour cent de Purdy au cours de ses 10 premiers départs en saison régulière est la deuxième note la plus élevée pour un quart-arrière lors de ses 10 premiers départs :

Chad Pennington, Jets : 70,8 %

Brock Purdy, 49ers : 70,4 %

Mac Jones, Patriotes : 69 %

Sa note de passeur se classe au premier rang pour les quarts lors de leurs 10 premiers départs :

ALLER PLUS LOIN Brock Purdy est bon et ne fait que s’améliorer

Revenir: Christian McCaffrey 52, Kyle Juszczyk (arrière) 28, Jordan Mason 13, Tyrion Davis-Price 7, Deebo Samuel 7

Les Cowboys se sont donné pour mission d’arrêter le candidat MVP de la ligue McCaffrey et ils l’ont fait – du moins plus que toute autre équipe ne l’a fait jusqu’à présent. Les Cowboys l’ont maintenu au plus bas de la saison en verges au sol (51) et en moyenne par course (2,7), bien qu’il ait marqué un touché lors de son 14e match consécutif. Il a également perdu un échappé pour la première fois depuis le 9 septembre 2018, également contre les Cowboys.

Bien sûr, le dévouement de Dallas à l’arrêter a également conduit au jeu le plus important de la soirée des 49ers – le scintillement de puce qui a commencé par une course de McCaffrey et s’est transformé en un touché de 38 verges de Purdy à George Kittle.

Et bien que McCaffrey ait été tenu en échec, les 49ers ont quand même réussi 41 courses pour 170 verges, Mason, Samuel et Davis-Price atteignant des sommets de la saison dans les tentatives de course. Mason a mené tous les coureurs avec 69 verges, un sommet en carrière pour lui.

Juszczyk, quant à lui, a attrapé ses quatre cibles sur 26 verges, dont un touché d’un mètre au quatrième quart.



Les Cowboys ont refoulé Christian McCaffrey, mais cela n’a pas empêché les 49ers d’accumuler 170 verges en 41 courses. (Ezra Shaw/Getty Images)

Destinataire: Brandon Aiyuk 56 ans, Samuel 45 ans, Jauan Jennings 27 ans, Ronnie Bell 14 ans, Ray-Ray McCloud III 13 ans

Au cours des quatre premières semaines, le jeu de passes des 49ers a été soit un grand jour pour Aiyuk, soit un grand jour pour Samuel. Dimanche, c’était assez égal avec Aiyuk captant quatre passes pour 58 verges et Samuel réussissant trois attrapés pour 55 verges (avec 30 autres verges au sol).

Deux jeux au troisième quart soulignent l’égalité. Après qu’une passe de 40 verges vers Aiyuk – l’un des meilleurs lancers de Purdy du match – ait été annulée par une pénalité de retenue de Spencer Burford, le quart-arrière a frappé Samuel au milieu lors du jeu suivant sur 42 verges.

Jennings, quant à lui, était de retour au jeu après avoir raté la semaine 4 en raison d’une blessure au tibia. Dans les vestiaires après le match, Kyle Shanahan a noté que le touché aux puces a obligé Jennings à effectuer un gros bloc à l’arrière de la formation. Le joueur que Jennings a été invité à bloquer : le rusher des Cowboys Micah Parsons.

Fin serrée: Kittle 56 ans, Charlie Woerner 22 ans, Ross Dwelley 15 ans

Il s’est passé beaucoup de choses après le touché d’un mètre de McCaffrey, qui a établi un record des 49ers pour des matchs consécutifs avec un touché. Le garde gauche Aaron Banks s’est battu avec un défenseur des Cowboys, ce qui lui a valu une pénalité de rugosité inutile. McCaffrey a remis le ballon à McKivitz pour qu’il pointe, et le ballon a rebondi dans la première rangée des tribunes.

Kittle, cependant, est resté concentré. Sachant que McCaffrey venait d’établir un record, il a couru au fond de la zone des buts pour récupérer le ballon, tout comme il l’avait fait à Philadelphie deux ans plus tôt lorsque Jennings avait marqué son premier touché en carrière.

Kittle a marqué trois touchés, la première fois qu’il fait cela dans la NFL ou à l’université. Il compte désormais 34 touchés en carrière, ce qui le place derrière Vernon Davis (55) pour les touchés d’un ailier rapproché des 49ers. Davis et l’ancien ailier rapproché des 49ers Ted Kwalick faisaient partie de l’énorme contingent d’anciens 49ers – il y en avait 42 au total – lors du match de dimanche.

Kittle a déclaré par la suite : « Pouvoir voir Vernon avant le match – il m’a dit de marquer trois (touchés) pour égaler son record. Alors je me suis dit : « Très bien, Vernon. Je vais le faire. Je vais le dire à Brock.’

Ligne offensive : McKivitz 71 ans, Burford 71 ans, Jake Brendel 60 ans, Trent Williams 60 ans, Banks 39 ans, Jon Feliciano 32 ans, Jaylon Moore 11 ans, Matt Pryor 11 ans

Shanahan a eu de bonnes nouvelles concernant Banks lors de sa conférence de presse de lundi. Dimanche soir, l’équipe pensait que Banks pourrait être aux prises avec une blessure au biceps, un problème potentiellement à long terme. Au lieu de cela, Shanahan a qualifié cela de « légère » tension à l’épaule et a déclaré que le grand garde serait au jour le jour.

Il n’a signalé aucune autre blessure résultant du match. L’ailier défensif Drake Jackson a eu le vent en poupe après être entré en collision avec Nick Bosa au deuxième quart, mais il est revenu dans la compétition au troisième quart.

Feliciano, qui venait de subir une commotion cérébrale lors de la quatrième semaine, a bien joué après avoir relevé Banks au troisième quart. En fait, il a obtenu la meilleure note de blocage de passes de Pro Football Focus, 82,4, parmi les 49ers après n’avoir permis aucune pression sur 11 jeux de passes.

Vers la fin du match, il s’est déplacé vers le centre et Pryor a remplacé la garde gauche. Bien qu’il ait joué exclusivement comme plaqueur pour les 49ers pendant l’intersaison, Pryor a débuté 12 matchs en tant que garde au cours de sa carrière, bien qu’ils aient tous été à la garde droite.

Ligne défensive: Bosa 34 ans, Ferrell 31 ans, Arik Armstead 27 ans, Javon Hargrave 27 ans, Kevin Givens 20 ans, Javon Kinlaw 22 ans, Austin Bryant 20 ans, Jackson 13 ans

Se précipitant principalement du côté gauche, Bosa a subi sept pressions de quart-arrière, un sommet de la saison, pour diriger l’équipe. Certains ont souligné qu’il devrait obtenir tout le mérite d’un sac de Dak Prescott au premier quart au lieu de partager un demi-sac avec Armstead. Si la ligue est d’accord, elle effectuera le changement statistique mercredi.

Givens, quant à lui, a terminé deuxième avec trois pressions du quart-arrière, dont un sack au quatrième quart. Givens a également fait preuve d’une formidable agilité en étant capable de récupérer un ballon libre au premier quart-temps juste avant que lui et le ballon ne sortent des limites.

Pressions du quart-arrière

Secondeur : Warner 36 ans, Greenlaw 36 ans, Oren Burks 25 ans, Demetrius Flannigan-Fowles 13 ans, Dee Winters 6 ans

Warner est le premier 49er avec un sack, un échappé forcé et une interception dans le même match depuis que NaVorro Bowman l’a fait contre les Cardinals de l’Arizona en 2013. Warner a également terminé avec huit plaqués, un sommet pour l’équipe.

Greenlaw, quant à lui, semblait beaucoup plus à l’aise qu’il ne l’était une semaine plus tôt contre les Cardinals alors qu’il souffrait d’une blessure à la cheville. Il a terminé avec cinq plaqués. Burks aussi, qui a été vif à chaque fois qu’il a participé à des matchs cette saison et qui a réussi la première interception de sa carrière.

Demi de coin : Lenoir 37 ans, Charvarius Ward 36, Isaiah Oliver 31 ans, Kendall Sheffield 12 ans, Ambry Thomas 12 ans, Anthony Brown 1

Les 49ers n’ont pas basculé entre des cornerbacks nickel comme ils l’ont fait contre les Cardinals. Oliver a joué ce rôle tout au long (ou du moins lorsque les partants étaient encore dans le match). Il a cédé cinq attrapés sur cinq cibles et a semblé être pris au dépourvu lors du seul touché des Cowboys, un touché de 26 verges parfaitement lancé à KaVontae Turpin au deuxième quart.

Pourtant, Oliver a été solide contre la principale cible des Cowboys, CeeDee Lamb, qui a été limité à 49 verges sur réception. Prescott essayait d’aller à Lamb sur le jeu sur lequel Warner avait été limogé au deuxième quart. Oliver a couvert le récepteur, Prescott a saisi le double et Warner l’a finalement fait tomber.

Oui, il a couvert le seul touché des Cowboys, mais ce fut une sortie par ailleurs solide pour le NCB Isaiah Oliver dimanche. Dak Prescott voulait aller voir CeeDee Lamb sur ce lancer mais ne pouvait pas car il était couvert par Oliver. Le résultat : un limogeage de Fred Warner. pic.twitter.com/AAvJ98a3j0 – Matt Barrows (@mattbarrows) 9 octobre 2023

Les 49ers ont joué plus de couverture masculine contre les Cowboys qu’ils ne l’ont fait toute la saison et les cornerbacks partants Ward et Lenoir ont été forts tout au long. Lenoir a été ciblé cinq fois et n’a accordé que deux attrapés pour 14 verges. Il est reparti avec la note de couverture la plus élevée de PFF parmi les arrières défensifs des 49ers, 85,9.

« Je pense que son jeu a été très bon et je pense qu’hier soir aurait pu être son meilleur match de l’année jusqu’à présent », a déclaré Shanahan.

Brown a joué son premier snap pour les 49ers. Cependant, lorsque Ward, aux prises avec un problème de talon, s’est absenté au troisième quart, Thomas est entré dans le match au poste de demi de coin extérieur, suggérant qu’il reste le joueur n ° 3 à ce poste.

Sécurité: Hufanga 36 ans, Tashaun Gipson Sr. 36 ans, George Odum 13 ans, Ji’Ayir Brown 13 ans

Comment ça se passe pour une combinaison de sécurité : Hufanga faisait pression sur Prescott alors qu’il déclenchait le lancer de balle profonde que Gipson a intercepté au milieu du troisième quart-temps.

Il s’agissait de la 33e interception en carrière de Gipson, qui se classe au troisième rang parmi les joueurs actifs derrière le demi de coin des Steelers de Pittsburgh Patrick Peterson (35) et la sécurité des Vikings du Minnesota Harrison Smith (34).



La 33e interception de Tashaun Gipson Sr. est sa troisième sur la liste active de la NFL. (Thearon W. Henderson / Getty Images)

Équipes spéciales : Woerner 24, Odum 20, Flannigan-Fowles 20, Sheffield 20, Ji’Ayir Brown 18, Mason 18, Dwelley 17, Thomas 16, Winters 14, Jake Moody 13, Oliver 12, Burks 1, Taybor Pepper 10, Mitch Wishnowsky 10, McCloud 8, Burford 6, McKivitz 6, Moore 6, Pryor 6, Feliciano 6, Bell 5, Banks 3, Brendel 3, Warner 3, Hufanga 3, Ferrell 3, Lenoir 2, Givens 2, Kinlaw 2, Jackson 2, Armstead 1 , Bosa 1, Hargrave 1, Greenlaw 1, Quartier 1, Anthony Brown 1.

Wishnowsky a réussi trois bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 20 verges de Dallas et deux à l’intérieur des 5 de Dallas. En cinq matchs, il a 10 bottés de dégagement à l’intérieur des 20, ce qui le classe au cinquième rang de la NFL. Le joueur avec le plus de bottés de dégagement, Bryce Baringer de la Nouvelle-Angleterre (16 bottés de dégagement sur 20), a tenté deux fois plus de bottés de dégagement (30) que Wishnowsky (15).

Moody est l’un des neuf botteurs réguliers qui ont réussi toutes leurs tentatives de placement (9) et de points supplémentaires (20) cette saison.

(Photo du haut de Deommodore Lenoir affrontant Michael Gallup : Kyle Terada / USA Today)

« The Football 100 », le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Précommandez-le ici.