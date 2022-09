Liz Truss et ses ministres ont observé une minute de silence dans un cabinet spécial à Downing Street ce matin où ils ont partagé des souvenirs d’Elizabeth II.

La réunion a précédé les hommages à la reine à la Chambre des communes et avant la première audience de Mme Truss avec le nouveau roi Charles III, qui doit avoir lieu au palais de Buckingham vendredi après-midi.

Le porte-parole officiel de Mme Truss a déclaré que les ministres présents à la réunion de ce matin “ont rendu hommage à Sa Majesté et partagé des souvenirs de sa vie de service”.

Il a refusé de révéler les détails de ce qu’il a qualifié de commentaires privés des ministres du Cabinet, mais a déclaré qu’ils incluaient “de bons souvenirs de leurs propres rencontres” avec le monarque.

Le Cabinet a donné son soutien unanime au roi Charles III.

Après la réunion du cabinet au complet, le chancelier du duché de Lancaster Nadhim Zahawi a présidé la première d’une série quotidienne de réunions au niveau ministériel qui doivent avoir lieu quotidiennement dans les jours précédant les funérailles de la reine.

Les réunions superviseront les détails opérationnels du plan vaste et méticuleux pour marquer le décès de la reine de manière appropriée.

La chef des Communes Penny Mordaunt, le secrétaire à la Défense Ben Wallace et les secrétaires d’État d’autres départements impliqués dans le processus de deuil, ainsi que des chefs de police opérationnels et des représentants de la Maison royale y ont participé.

Le Cabinet Office a publié ce matin des directives aux membres du public prévoyant de rendre hommage à la reine, avertissant que certaines parties du centre de Londres seront fermées à mesure que des dispositions seront mises en place.

“Nous reconnaissons que de nombreuses personnes se rendront au palais de Buckingham et dans d’autres résidences royales en signe de respect”, a déclaré le Cabinet Office dans un communiqué.

«Nous nous attendons à de grandes foules, ce qui peut présenter des risques pour la sécurité publique. Ceux qui voyagent sont priés de suivre les instructions qui leur sont données par les stewards et la police.

“Nous nous attendons à une affluence importante et à des retards dans certains transports en commun. Le public devrait vérifier à l’avance et planifier en conséquence.

«Comme vous vous en doutez, un certain nombre d’organisations vont maintenant faire des préparatifs pratiques, y compris la planification d’urgence pour les funérailles d’État et les événements connexes. L’accès à certaines zones, en particulier dans le centre de Londres, sera restreint, avec des fermetures de routes et des déviations qui entraîneront des retards pour les véhicules et les piétons.

«Ceux qui souhaitent déposer des hommages floraux près des résidences royales de Londres, Windsor, Édimbourg, Balmoral et Sandringham sont priés de le faire uniquement dans les zones désignées, selon les directives des stewards. De plus amples détails seront disponibles sous peu. »