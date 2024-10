Minute de musique country de JJ : Jelly et Kelly, Riley Green et Post Malone Side Hustle, Zach Bryan parle avec Springsteen et plus

Jelly et Kelly – elles se moquent un duo spécial de « I Am Not Okay » pour un prochain épisode de Kellyoke sur le Kelly Clarkson Show. C’est le duo dont vous ne saviez pas avoir besoin. Aussi, comme promis, cette vidéo de Achats de Jelly Rolls pour son nouvel album au Walmart ici à Wichita est sorti et c’est tellement amusant à regarder

Zach Bryan s’ouvre sur sa carrière à Bruce Springsteen. Lors d’une interview avec l’icône du rock, Bryan a déclaré qu’il préférait être connu comme un grand auteur-compositeur plutôt que comme un grand chanteur country. Il a également parlé de son combat contre le « syndrome de l’imposteur ».

Imaginez-vous entrer dans le Loser’s Bar and Grill à Nashville, et Riley Green et Post Malone s’occupent du bar. Oui, c’est arrivé l’autre jour. Au fait, demain c’est l’anniversaire de Riley Green. C’est aussi le jour où il sort son nouvel album, « Don’t Mind If I Do ».

La composition des étoiles est annoncée pour le 12e édition du « Championnat américain de rodéo » à Arlington, au Texas. Les têtes d’affiche incluent Riley Green, Ella Langley et Bailey Zimmerman. L’événement aura lieu les 11 et 12 avril au Globe Life Field

Zach Top vient de faire son débuts au Billy Bob’s Texaset comme si ce n’était pas une soirée assez importante, Randy Travis a fait une apparition.