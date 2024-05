Minute de la clinique Mayo : types courants de cancer de la peau

Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu aux États-Unis et touche des millions de personnes dans le monde. Ce cancer se décline en deux types principaux : mélanomece qui est moins courant mais plus mortel, et non mélanome les cancers de la peau, qui comprennent carcinome basocellulaire et carcinome squameux.

Dr Collin Costelloune clinique Mayo dermatologueaffirme que ces cancers de la peau autres que le mélanome sont plus répandus – et qu’avec un diagnostic et un traitement précoces, le pronostic est bon.

« Les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes sont souvent des cancers de la peau à croissance lente. Ils sont tous deux causés principalement par le soleil », explique le Dr Costello.

Ces cancers se retrouvent principalement sur les zones exposées au soleil, comme le visage, le cuir chevelu, le cou et les oreilles.

Le carcinome basocellulaire apparaît souvent comme une modification de la peau, comme une excroissance ou une plaie qui ne guérit pas, ou une bosse légèrement transparente sur la peau.

Gros plan d’un carcinome basocellulaire, un cancer de la peau autre que le mélanome

« Pour les cellules basales, il s’agit souvent d’une bosse rose qui grossit lentement avec le temps. Et parfois, elles peuvent saigner et être un peu sensibles », explique le Dr Costello.

Un carcinome épidermoïde sur un coude

Le carcinome épidermoïde peut ressembler à une bosse de la couleur de la peau et peut commencer n’importe où sur la peau. On le trouve généralement sur les zones exposées au soleil chez les personnes sujettes aux coups de soleil. Cependant, chez les personnes à la peau plus foncée, elle peut apparaître sur les zones protégées du soleil, notamment les organes génitaux ou les orteils.

« Parfois, elles peuvent devenir douloureuses et ulcérées ou ressembler presque à une plaie qui ne guérit pas », dit-il.

Un diagnostic et un traitement précoces de ces cancers autres que le mélanome sont cruciaux. Consultez un dermatologue si vous remarquez que les taches changent ou se développent.

« La plupart du temps, les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes sont traités par chirurgie de Mohs, en particulier lorsqu’ils touchent le visage, le cuir chevelu et le cou », explique le Dr Costello.

Réduisez votre risque de cancer de la peau

Utilisez un écran solaire quotidiennement pour éviter l’exposition aux rayons ultraviolets dangereux.

Portez un écran solaire d’au moins 30 SPF.

Effectuez régulièrement des auto-examens cutanés.

Consultez un professionnel de la santé en cas de croissance anormale ou de verrues.

Portez des vêtements de protection.

