Minuscule organe, douleur persistante : le mystère de l’appendicite chronique

Parce que les personnes atteintes d’appendicite chronique ont des douleurs qui vont et viennent, et qui ne sont généralement pas assez graves pour justifier un voyage à l’hôpital, elles peuvent souvent être mal diagnostiquées comme de nombreuses autres conditions, a déclaré Chowdhury, y compris, mais sans s’y limiter, le SCI, la gastro-entérite, la maladie de Crohn. maladie ou une maladie infectieuse. tomodensitogrammes et numération des globules blancsqui sont souvent élevés chez les personnes atteintes d’appendicite aiguë, peuvent également revenir à la normale, ce qui rend les cas chroniques encore plus difficiles à repérer.

Les experts ne savent pas ce qui cause l’appendicite chronique, mais comme dans les cas aigus, on pense qu’elle se produit une fois que l’appendice est partiellement ou complètement bloqué par des boules de selles durcies, une inflammation due à une infection ou à d’autres maladies de l’intestin, ou des excroissances cancéreuses, a déclaré Cherisse BerryMD, chef de la division de chirurgie de soins aigus à NYU Langone Health à New York.

L’appendicite survient au hasard, a-t-elle dit, il n’y a donc pas de facteurs de risque définitifs qui pourraient rendre une personne plus susceptible de l’avoir qu’une autre.