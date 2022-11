Minuit à Morris, Crèche vivante, Père Noël à la caserne des pompiers – Shaw Local

5 choses à faire

1. Minuit à Morris : 16h00 à minuit le vendredi 2 décembre au centre-ville de Morris.

Profitez du magasinage des Fêtes dans le centre-ville nostalgique de Morris. C’est le moment idéal pour réunir amis et famille pour savourer des boissons de vente et découvrir les entreprises locales qui restent ouvertes jusqu’à minuit.

2. Open Mic Night organisé par EXibit : 18 h 30 le vendredi 2 décembre, à l’EXibit, 315 Bedford Rd. à Morris.

L’événement est gratuit. Apportez vos propres collations et boissons.

Pour plus d’informations, appelez le 815-258-5191.

Le détective du département de police de Morris, Curt Kneller, crée de l’artisanat de vacances avec des enfants lors de l’événement Craft with a Cop qui s’est tenu au département de police de Morris le 9 décembre. 2020. L’événement, organisé par la Morris police Benevolent Society, a fait sortir des enfants de Morris ainsi que des environs domaines. (Allison Selk)

3. Crèche vivante hébergée par la First Presbyterian Church of Morris : 16 h 45 et 18 h 15 le samedi 3 décembre à la First Presbyterian Church, 200 East Jackson St. à Morris sur la pelouse de l’église.

Entre les représentations, le public est invité à des rafraîchissements à l’intérieur et à un service de 17h30 à 18h.

Une production « Naissance vivante » affiche et recrée la naissance de Jésus telle que racontée dans la Bible. (Fourni par Jay Roth)

4. Fabriquer avec un flic: 13 h à 15 h le samedi 3 décembre au service de police de Morris, 200 E Chapin St. à Morris.

Profitez de l’artisanat avec les forces de l’ordre locales et prenez une photo avec le Père Noël.

5. Père Noël à la caserne des pompiers: 13 h à 15 h 30 le dimanche 4 décembre à la caserne de pompiers #2 de Coal City, 1455 S Berta Rd à Coal City.

Venez déguster des biscuits et du cacao. Apportez votre appareil photo et profitez d’une visite avec le Père Noël.