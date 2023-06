Mint Mobile Deal offre un forfait illimité de 15 $ par mois

L’opérateur sans fil prépayé Mint Mobile, détenu en partie par l’acteur Ryan Reynolds, a annoncé lundi que pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à l’un des plans de l’entreprise pour seulement 15 $ par mois en tant que nouveau client.

La société facture déjà ce prix pour son forfait 5 Go le moins cher. Mais maintenant, les nouveaux clients peuvent choisir des forfaits offrant 15 Go, 20 Go ou des données illimitées et ne payer que 15 $ par mois. Comme l’entraîneur de Cendrillon à minuit, le prix revient au coût habituel de chaque forfait après trois mois : 20 $ pour 15 Go, 25 $ pour 20 Go et 30 $ par mois pour le forfait de données illimité.

Le forfait illimité comprend des appels et des SMS illimités dans tout le pays, un point d’accès mobile de 10 Go, des appels et des SMS Wi-Fi et des appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada. Les vitesses de données diminuent après 40 Go, mais les données sont illimitées. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez apporter votre propre téléphone éligible déverrouillé et conserver votre numéro de téléphone actuel.

Bien sûr, c’est une offre à durée limitée, valable seulement quelques mois.

L’opérateur sans fil T-Mobile a annoncé en mars qu’il achèterait Mint Mobile dans le cadre d’un accord potentiel de 1,35 milliard de dollars. T-Mobile va acquérir Ka’ena Corporation, la société mère de Mint Mobile et Ultra Mobile, ainsi que le grossiste sans fil Plum. T-Mobile dit qu’il s’attend à ce que l’accord soit conclu plus tard cette année.

Reynolds, qui a acheté une participation dans Mint Mobile en novembre 2019, apparaît toujours dans les publicités de Mint Mobile pour le moment. Il a publié lundi sur les réseaux sociaux une courte vidéo dans laquelle un « commissaire-priseur inversé » baisse le prix du forfait illimité.

« Quelle marque de café buvez-vous ? » Reynolds plaisante avec le commissaire-priseur qui parle vite.

